Macfrut: ci sarà Lollobrigida al taglio del nastro

Sarà il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e Foreste Francesco Lollobrigida a inaugurare la 43esima edizione di Macfrut, fiera della filiera internazionale dell’ortofrutta, in programma al Rimini Expo Centre dal 21 al 23 Aprile (ingresso ore 9.30-18.00). La cerimonia di inaugurazione è prevista martedì 21 aprile alle ore 10.30 presso lo spazio Anbi (Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue), in una giornata che vedrà la presenza dei ministri dell’Agricoltura di Libano (Nizar Hani) e Siria (Amjad Bader), insieme ai ministri della Repubblica Dominicana Francisco Oliverio Espaillat Bencosme (Agricoltura) e Eduardo jose Sanz Lovaton (Commercio).

Protagonista dell’evento fieristico la filiera internazionale dell’ortofrutta che per tre giorni fa di Rimini il baricentro mondiale del settore grazie alle proposte di oltre 1400 espositori da cinque Continenti, più di 800 top buyer grazie ad Agenzia Ice, 10 Regioni Italiane presenti (Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria) con una speciale menzione per la Sicilia Regione partner. E ancora, focus internazionale sui Paesi dell’Area Caraibica, Saloni tematici sui trend del settore, un centinaio di eventi con importanti convegni sui temi d’attualità del settore, due campi prova di 2500 metri quadrati sulle novità in frutticoltura e orticoltura, 26 Startup sull’innovazione e tanto altro.

L’ortofrutta è un settore strategico del made in Italy per un valore alla produzione di circa 19 miliardi di euro, che salgono a 60 miliardi se si considera l’intera filiera. Circa un terzo della produzione viene esportato per un valore di 6,7 miliardi (+11%). Il primo partner commerciale è la Germania con 2,1 miliardi di euro, seguito da Francia (722 milioni di euro) e Austria (476 milioni di euro). In ambito Europeo, l’Italia è il secondo produttore nella produzione di ortaggi (incluso il pomodoro da industria) e il secondo nella produzione di frutta (inclusa la frutta secca).In crescita i consumi nel nostro Paese con un 2025 che ha registrato un +5% in quantità pari a 5,45 milioni di tonnellate. Ogni italiano in media consuma 92 kg di ortofrutta all’anno per una spesa di 519 euro (+4,9%). I frutti più apprezzati sono banane (leader del mercato, +6%), mele (consumo elevato e stabile), arance (stabile), pere (+9%), kiwi (+15%). Riguardo gli ortaggi: patate (prodotto più acquistato), pomodori (+6%), insalate (+6%), carote (+5%), zucchine (+5%).

A inaugurare la 43° edizione di Macfrut martedì 21 Aprile alle ore 10.30 presso lo Spazio Anbi sarà il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e Foreste Francesco Lollobrigida. A seguire ci sarà un convegno su un tema di stretta attualità alla luce del contesto internazionale: “L’ortofrutta, tra competitività e geopolitica”. Moderato dalla giornalista Micaela Cappellini, a confronto tutti i protagonisti del settore. Ad aprire la giornata saranno i sindaci di Cesena e Rimini, Enzo Lattuca e Jamil Sadegolvah, a seguire i saluti di Patrizio Neri, presidente di Macfrut, e Francesco Vincenzi, presidente Anbi. Ersilia di Tullio, responsabile Strategic Advisor Nomisma, presenterà uno studio su “Mercati internazionali e Ortofrutta italiana: una sfida geopolitica, standard di sostenibilità competitività”.

Il dibattito sarà in due sessioni, in un confronto tra istituzioni, associazioni di categoria e operatori. Nella prima sulla Competitività: Paolo De Castro, presidente Nomisma e del Comitato Tecnico scientifico di Macfrut, Marco Salvi, presidente Fruitmprese, Ettore Prandini, presidente Coldiretti, Sandro Gambuzza, vicepresidente Confagricoltura, Cristiano Fini, presidente Cia Agricoltori Italiani, Cristian Maretti, presidente Legacoop Agroalimentare, Raffaele Drei, presidente Fedagri, Luigi Scordamaglia, amministratore delegato Filiera Italia.

Nella seconda sessione su Geopolitica: Luca Sammartino, assessore all’Agricoltura Regione Siciliana partner di Macfrut 2026, Sergio Marchi, direttore Ismea, Maria Chiara Zaganelli, direttore Crea, Marco Riccardo Rusconi, direttore Aics, Matteo Zoppas, presidente Agenzia Ice, Michele De Pascale, presidente Regione Emilia-Romagna e Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e Foreste.