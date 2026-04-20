Macfrut ai nastri di partenza con 1400 espositori e oltre 800 top buyer

Si apre domani, al Rimini Expo Centre, la 43° edizione di Macfrut. All'apertura degli ingressi fieristici, alle 9:30, seguirà, alle 10:30, l'evento inaugurale, alla presenza del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida (leggi notizia EFA News).

In questa edizione Macfrut si conferma la vetrina dell’ortofrutta italiana nel mondo, il crocevia dove la filiera internazionale converge per fare business e conoscere trend e tendenze di un settore strategico dell’agrifood. In fiera sono presenti tutte le più importanti imprese italiane di produzione, tecnologie e packaging, insieme ai tre principali gruppi della moderna distribuzione nel segmento del fresco (Coop Italia tra gli altri), così come le primarie aziende di tutti gli anelli della filiera italiana e mondiale.

Marcato il carattere internazionale della manifestazione con espositori da cinque Continenti. Il focus internazionale è dedicato ai Paesi dell’Area Caraibica con presenze da Repubblica Dominicana, Cuba, Costarica, Colombia ed Ecuador. Dal Sudamerica si confermano Cile e Argentina, con il debutto di Brasile e Perù; oltre venti sono i Paesi dall’area sub sahariana dell’Africa. In fiera oltre 800 top buyer da tutto il mondo, grazie all’importante supporto di Agenzia Ice, con importanti presenze da Nord ed Est Europa, Brasile e Cina che sarà presente con un’ampia delegazione dai due principali mercati ortofrutticoli del grande Stato asiatico (Guangzhou e Shanghai).

Tratto distintivo di Macfrut sono i suoi Saloni tematici coordinati dai massimi esperti, dedicati ai temi strategici del settore: il risparmio idrico con Acqua Campus, le novità del vivaismo in Plant Nursery, i prodotti naturali per difesa, nutrizione e biostimolazione delle piante in Biosolutions Digital Technologies, il mondo dei piccoli frutti nella Berry Area, i prodotti salutisti minimamente processati della Healthy Food Area, l’universo delle piante officinali, spezie e prodotti erboristici in Spices&Herbs Global Expo, le tecnologie per l’agrivoltaico in Agrisolar.

In fiera anche due campi prova di 2500 metri quadrati dove si potrà toccare con mano l’innovazione in frutticoltura e orticoltura e un’area Start-up con 26 proposte sull’innovazione da tutto il mondo: 12 dall’Italia, 5 Ghana, 4 Uganda, 2 Polonia, 1 da Finlandia, Germania e Stati Uniti. Nel corso dei tre giorni fieristici saranno ospitati un centinaio di eventi con importanti convegni sui temi d’attualità del settore in collaborazione con il Comitato Tecnico scientifico di Macfrut.