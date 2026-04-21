Macfrut 2026. Lollobrigida all'inaugurazione: "Più di una fiera"

“Macfrut è più di una fiera, è l’occasione per creare rapporti e rafforzare legami con altri Paesi del mondo. È la prova della nostra capacità di essere all’avanguardia e di rappresentare un’opportunità per lo sviluppo di altre nazioni, come quelle africane o mediorientali”. Con queste parole il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e Foreste Francesco Lollobrigida ha tagliato il nastro della 43° edizione di Macfrut. Lo ha fatto nel corso del convegno inaugurale, promosso da Anbi (Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue) sul tema “L’ortofrutta, tra competitività e geopolitica”, durante la prima giornata di Fiera al Rimini Expo Centre partita sotto i migliori auspici in fatto di presenze. Al taglio del nastro erano presenti i ministri di quattro Paesi: Camerun (Achille Bassilekin III), Libano (Nizar Hani), Senegal (Mabouba Diagne) e Siria (Amjad Bader).

“Siamo qui a Macfrut, la principale fiera della filiera ortofrutticola, settore per il quale abbiamo reso disponibili finanziamenti diretti sulle filiere e sul Pnrr che superano i 2 miliardi, e ne sviluppano quasi 3 di investimenti, e a cui si aggiungono interventi su energia, agrisolare e logistica", ha proseguito Lollobrigida. "Continueremo a lavorare in questa direzione perché è una filiera di qualità e capace di creare ricchezza, lavoro e anche sviluppo. Eventi come questo sono fondamentali per la promozione del Sistema Italia e per rafforzare la presenza sui mercati internazionali. Macfrut è la prova della nostra capacità di essere all’avanguardia e di rappresentare un’opportunità per lo sviluppo di altre nazioni, come quelle africane o mediorientali. Macfrut è più di una fiera, è l’occasione di creare rapporti e rafforzare legami con altri Paesi del mondo”.

Da parte sua, Michele De Pascale, presidente della Regione Emilia Romagna, ha sottolineato il ruolo di Macfrut in qualità di "piattaforma internazionale strategica per l’ortofrutta e per un sistema come quello dell’Emilia-Romagna, che si presenta a questo appuntamento con una filiera organizzata, capace di competere sui mercati e di innovare lungo tutta la catena del valore, dalla produzione alla trasformazione fino alla commercializzazione".

Lorenzo Galanti, direttore generale di Agenzia Ice, ha ricordato la presenza a questa edizione del Macfrut di "920 operatori esteri qualificati da oltre 80 Paesi, più del doppio rispetto allo scorso anno. Sono già previsti", ha aggiunto, "oltre 5mila incontri B2B tra operatori esteri e aziende espositrici italiane. Si tratta di un vero salto di qualità per una fiera già molto internazionalizzata come il Macfrut, che espone una intera filiera di primaria rilevanza per il nostro export e illustra le ultime tendenze in fatto di innovazione e sostenibilità”.

Per Patrizio Neri, presidente di Macfrut, quella appena iniziata è “un’edizione che vede una partecipazione internazionale straordinaria, segno di un dialogo che non ha confini. L’ortofrutta è un settore strategico del nostro Paese tanto da rappresentare un quarto della nostra produzione agricola nazionale. Macfrut è la vetrina dell’Italia nel mondo, l’evento nel quale tutta la filiera si incontra per fare business e intercettare trend e tendenze in atto. Siamo consapevoli che qui si può disegnare il futuro del settore attraverso a una visione che poggia su tre pilastri: innovazione, sostenibilità e connessione”.

L'assessore all'Agricoltura della Regione Sicilia Luca Sammartino ha rammentato che la Sicilia, quest'anno Regione Partner di Macfrut, "non è solo la terra delle eccellenze Dop e Igp, dai famosi agrumi al pistacchio, ma è diventata il cuore pulsante della produzione italiana di frutta tropicale. Avocado, mango e papaya ‘made in Sicily’ rappresentano oggi la nuova frontiera dell'agroalimentare regionale, simbolo di un'agricoltura capace di innovare e adattarsi alle sfide climatiche”.

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