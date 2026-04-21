Macfrut /2. Commercio ortaggi: Italia all'11° posto mondiale

L’inaugurazione di Macfrut (leggi notizia EFA News) è avvenuta nel corso del convegno promosso da Anbi sul tema "L’ortofrutta, tra competitività e geopolitica". Moderato dalla giornalista Micaela Cappellini, è stato aperto dai sindaci di Cesena e Rimini Enzo Lattuca e Jamil Sadegolvah, a seguire i saluti di Patrizio Neri, presidente di Macfrut, e Francesco Vincenzi, presidente Anbi.

Il dibattito in due sessioni ha visto gli interventi di Paolo De Castro, presidente Nomisma e del Comitato Tecnico scientifico di Macfrut, Marco Salvi, presidente Fruitmprese, Ettore Prandini, presidente Coldiretti, Sandro Gambuzza, vicepresidente Confagricoltura, Cristiano Fini, presidente Cia Agricoltori Italiani, Cristian Maretti, presidente Legacoop Agroalimentare, Raffaele Drei, presidente Fedagri, Luigi Scordamaglia, amministratore delegato di Filiera Italia, Luca Sammartino, assessore all’Agricoltura Regione Siciliana partner di Macfrut 2026, Sergio Marchi direttore Ismea, Maria Chiara Zaganelli, direttore Crea, Marco Riccardo Rusconi, direttore Aics, Matteo Zoppas, presidente Agenzia Ice, Michele De Pascale, presidente Regione Emilia-Romagna, e Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e Foreste.

Nel corso del convegno Ersilia di Tullio, responsabile Strategic Advisor Nomisma, ha presentato una indagine su “Mercati internazionali e Ortofrutta italiana: una sfida geopolitica, standard di sostenibilità competitività”. Dai dati Nomisma emerge che il settore ortofrutticolo in Italia coinvolge oltre 150mila imprese per una superficie di 887mila ettari. Il valore alla produzione è di 17 miliardi di euro, pari al 26% dell’agroalimentare italiano. L’export di ortofrutta fresca e trasformata nel 2025 è stato di 12,9 miliardi e incide del 18% sul totale dell’agroalimentare. Negli ultimi sei anni (2020-2025) in doppia cifra è stata la crescita dell’export sia di ortaggi (+38,1%) che della frutta (+37,1%).

Riguardo i mercati l’export del fresco è concentrato prevalentemente nell’Unione Europea tanto da incidere dell’83% per gli ortaggi e il 76% per la frutta. L’Italia è all’undicesimo posto mondiale nell’esportazione di ortaggi e al dodicesimo nella frutta fresca. L’indagine ha evidenziato due criticità del settore. Anzitutto l’instabilità geopolitica che incide direttamente sulla continuità e sui costi delle catene logistiche, che per l’ortofrutta fresca sono particolarmente critiche. In secondo luogo il cambiamento climatico e le emergenze fitosanitarie che generano effetti rilevanti sulle produzioni agricole con l’ortofrutta fra le colture più esposte.

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