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Un altro divorzio nel food: Abf "sgancia" Primark
Dopo la separazione dal business alimentare la newco verrà rinominata FoodCo
Sta decisamente prendendo piede l'ondata di scissioni che riguardano il business alimentare delle grandi multinazionali. Dopo Unilever che meno di un mese fa ha ceduto il food a McCormick (leggi notizia EFA News) e Kraft Heinz che da tempo sta pensando a un'operazione simile (leggi notizia EFA News), arriva l'annuncio di Abf, Associated British Foods che ha reso nota la decisione di procedere con la...
Fc - 59375
EFA News - European Food Agency
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