Un altro divorzio nel food: Abf "sgancia" Primark

Sta decisamente prendendo piede l'ondata di scissioni che riguardano il business alimentare delle grandi multinazionali. Dopo Unilever che meno di un mese fa ha ceduto il food a McCormick (leggi notizia EFA News) e Kraft Heinz che da tempo sta pensando a un'operazione simile (leggi notizia EFA News), arriva l'annuncio di Abf, Associated British Foods che ha reso nota la decisione di procedere con la...