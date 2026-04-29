Italian exhibition group approva bilancio 2025 e dividendo

Italian Exhibition Group S.p.A. - IEG, società leader in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici internazionali e quotata su Euronext Milan, comunica che oggi si è tenuta, in unica convocazione, l’assemblea ordinaria degli azionisti presso la sede legale della società. L'assemblea ha approvato il bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2025, così come approvato e presentato a marzo dal consiglio di amministrazione (leggi notizia EFA News) che ha chiuso con un utile di esercizio pari ad Euro 23.262.217.

L'assemblea ha deliberato di destinare l’utile netto d’esercizio 2025 come segue:

a ciascuna azione ordinaria avente diritto al pagamento alla record date, un dividendo lordo pari a Euro 0,20, per un importo complessivo, sulla base delle azioni ordinarie attualmente in circolazione, pari a complessivi Euro 6.172.839, con avvertenza che eventuali variazioni del numero delle azioni proprie in portafoglio al momento della distribuzione non avranno incidenza sull’importo del dividendo unitariocome sopra indicato;

per Euro 116.311 a “Riserva Statutaria”;

per Euro 240.488 a “Riserva indisponibile plusvalenze non realizzate”;

per il restante ammontare, attualmente calcolato in Euro 16.732.579, a “Utili portati a nuovo”.

L’assemblea ha stabilito che il dividendo sarà posto in pagamento a decorrere dal 20 maggio 2026, con legittimazione al pagamento il 19 maggio 2026 (cosiddetta “record date”) e previo stacco della cedola nr. 7 il 18 maggio 2026.