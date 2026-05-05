La carne torna forte: l'americana Tyson Food è "solida"

Tyson Foods, una delle più grandi aziende alimentari al mondo e leader riconosciuto nel settore delle proteine con marchi di punta come Tyson, Jimmy Dean, Hillshire Farm, Ball Park, Wright, Aidells, ibp e State Fair, ha annunciato i risultati del secondo trimestre dell'anno fiscale 2026 e del primo semestre dell'anno fiascale. Il semestre si è chiuso con un fatturato pari a 27.966 milioni di dollari, in...