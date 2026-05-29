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Tyson Foods, finisce l'era di Donnie King
Dopo 43 anni al timone il viene sostituito da Jeff Schomburger nuovo presidente
Tyson Foods, il colosso della carne Usa, ha annunciato la nomina di Jeff Schomburger a presidente e amministratore delegato, con effetto dal 4 ottobre 2026. Dopo un periodo di transizione iniziato a luglio, Schomburger succederà allo storico prsesidente Donnie King, che ha alle spalle una straordinaria carriera di 43 anni in azienda. Schomburger è membro del consiglio di amministrazione di Tyson Foo...
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EFA News - European Food Agency
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