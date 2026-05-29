Tyson Foods, finisce l'era di Donnie King

Tyson Foods, il colosso della carne Usa, ha annunciato la nomina di Jeff Schomburger a presidente e amministratore delegato, con effetto dal 4 ottobre 2026. Dopo un periodo di transizione iniziato a luglio, Schomburger succederà allo storico prsesidente Donnie King, che ha alle spalle una straordinaria carriera di 43 anni in azienda. Schomburger è membro del consiglio di amministrazione di Tyson Foo...