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Tyson Foods, nuovo cambio della guardia al vertice
Wes Morris nuovo coo: la società accelera per rimettere in ordine i conti
Proseguono le grandi manovre in casa del colosso americano della carne Tyson Foods che tenta di recuperare quote di mercato e fiducia dei consumatori. Dopo l'annuncio, pochi giorni fa, della fine dell'epoca ultraquarantennale dello storico ceo Donnie King (leggi notizia EFA News) adesso tocca a un veterano del management aggiustare i bilanci. Parliamo di Wes Morris appena nominato Chief Operating Officer...
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EFA News - European Food Agency
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