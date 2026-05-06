Kraft Heinz, il primo trim batte le stime degli analisti

Economia e finanza Kraft-Heinz chiude un 2025 in calo

Utile operativo -11,5%. Stop all'ipotesi di scissione in 2 divisioni

Kraft Heinz Company ha annunciato oggi i risultati finanziari del quarto trimestre e dell'intero anno 2025 e ha presentato il suo piano operativo per il 2026. Il fatturato netto 2025 è diminuito del 3,5%... more