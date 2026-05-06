Kraft Heinz, il primo trim batte le stime degli analisti
Titolo in Borsa +2,5% sull'onda dei dati di vendita. Warning sui profitti 2026: licenziamenti in vista?
Kraft Heinz Company ha annunciato oggi che il consiglio di amministrazione ha deliberato la distribuzione di un dividendo trimestrale ordinario di 0,40 dollari per azione ordinaria, pagabile il 26 giugno 2026 agli azionisti registrati al 5 giugno 2026.
Sempre oggi la società ha annunciato i risultati del primo trimestre 2026, dati che hanno battuto le attese degli analisti tanto che il titolo in Borsa viaggia ampiamente positivo a +2,5%. Si fanno sentire, secondo gli esperti, i primi segnali di progresso degli investimenti del nuovo ceo Steve Cahillane noiminato a dicembre 2025 (leggi notizia EFA News) proprio allo scopo dirilanciare il business delle salse e dei condimenti negli Stati Uniti che ha portato, a febbraio, alla sua decisione di sospendere i piani di scissione dell'azienda (leggi notizia EFA News), idea non ancora del tutto archiviata dallo stesso ceo.
I punti salienti del primo trimestre sono le vendite nette, in aumento dello 0,8%, le vendite nette organiche in calo dello 0,4%, il margine di profitto lordo in aumento di 230 punti base al 36,7%, mentre il margine di profitto lordo rettificato è in calo di 30 punti base al 34,1%.
L'utile operativo è in calo del 4,3% a 1,1 miliardi di dollari, l'utile operativo rettificato scende dell'11,8% a 1,1 miliardi di dollari. Il flusso di cassa netto generato dalle attività operative da inizio anno è stato di 1 miliardo di dollari, in aumento del 39,7%, il free cash flow è pari a 800 milioni di dollari, in aumento del 58,9%.
"I risultati del primo trimestre dimostrano un progresso costante e sono incoraggiato dai primi segnali di slancio che stiamo acquisendo - sottolinea Steve Cahillane, ceo di Kraft Heinz - Gli investimenti effettuati nel 2025 stanno ora generando i primi risultati, con un miglioramento delle quote di mercato, in particolare nei segmenti chiave del nostro portafoglio come Taste Elevation. Questo dimostra che i nostri marchi rispondono bene quando investiamo su di essi".
“Il nostro obiettivo finale - aggiunge Cahillane - è quello di conseguire una crescita redditizia attraverso il recupero dei volumi e delle quote di mercato, continuando al contempo a generare un solido flusso di cassa libero. Nel 2026, ci concentreremo sul rilancio della nostra attività negli Stati Uniti e sull'accelerazione della crescita nei mercati internazionali. La nostra strategia è supportata da investimenti graduali, come già annunciato, per un totale di 600 milioni di dollari, sfruttando il marchio Heinz e continuando a cogliere le opportunità di mercato inesplorate nei mercati emergenti”.
“Pur essendo incoraggiati dall'ottimo inizio d'anno - conclude Cahillane - ribadiamo le nostre previsioni per il 2026. Queste riflettono un contesto operativo che rimane volatile, con crescenti pressioni inflazionistiche e una persistente bassa fiducia dei consumatori. Allo stesso tempo, manteniamo la flessibilità necessaria per incrementare gli investimenti nelle aree che stanno generando rendimenti elevati”.
I punti salienti del primo trimestre sono le vendite nette, in aumento dello 0,8%, le vendite nette organiche in calo dello 0,4%, il margine di profitto lordo in aumento di 230 punti base al 36,7%, mentre il margine di profitto lordo rettificato è in calo di 30 punti base al 34,1%.
L'utile operativo è in calo del 4,3% a 1,1 miliardi di dollari, l'utile operativo rettificato scende dell'11,8% a 1,1 miliardi di dollari. Il flusso di cassa netto generato dalle attività operative da inizio anno è stato di 1 miliardo di dollari, in aumento del 39,7%, il free cash flow è pari a 800 milioni di dollari, in aumento del 58,9%.
"I risultati del primo trimestre dimostrano un progresso costante e sono incoraggiato dai primi segnali di slancio che stiamo acquisendo - sottolinea Steve Cahillane, ceo di Kraft Heinz - Gli investimenti effettuati nel 2025 stanno ora generando i primi risultati, con un miglioramento delle quote di mercato, in particolare nei segmenti chiave del nostro portafoglio come Taste Elevation. Questo dimostra che i nostri marchi rispondono bene quando investiamo su di essi".
“Il nostro obiettivo finale - aggiunge Cahillane - è quello di conseguire una crescita redditizia attraverso il recupero dei volumi e delle quote di mercato, continuando al contempo a generare un solido flusso di cassa libero. Nel 2026, ci concentreremo sul rilancio della nostra attività negli Stati Uniti e sull'accelerazione della crescita nei mercati internazionali. La nostra strategia è supportata da investimenti graduali, come già annunciato, per un totale di 600 milioni di dollari, sfruttando il marchio Heinz e continuando a cogliere le opportunità di mercato inesplorate nei mercati emergenti”.
“Pur essendo incoraggiati dall'ottimo inizio d'anno - conclude Cahillane - ribadiamo le nostre previsioni per il 2026. Queste riflettono un contesto operativo che rimane volatile, con crescenti pressioni inflazionistiche e una persistente bassa fiducia dei consumatori. Allo stesso tempo, manteniamo la flessibilità necessaria per incrementare gli investimenti nelle aree che stanno generando rendimenti elevati”.
Per l'esercizio finanziario 2026, la società conferma le proprie previsioni: ricavi netti organici in calo dall'1,5% al 3,5% rispetto all'anno precedente. "Ciò - spiega la nota della società - include un impatto di circa 100 punti base dovuto alle crescenti difficoltà legate al programma SNAP". L'utile operativo rettificato a valuta costante è previsto in calo dal 14% al 18% rispetto all'anno precedente: ciò presuppone un margine di profitto lordo rettificato che dovrebbe diminuire dai 25 ai 75 punti base rispetto all'anno precedente. L'utile per azione rettificato dovrebbe essere compreso tra 1,98 e 2,10 dollari.
Kraft Heinz ha avvertito circa un aumento delle pressioni inflazionistiche nel 2026, in parte dovute al conflitto in Medio Oriente: la società, inoltre, ha dichiarato di prevedere il taglio di 400 posti di lavoro al di fuori del Nord America entro la fine dell'anno, secondo un documento depositato oggi presso la SEC.
fc - 59775
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency