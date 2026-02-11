



L'utile operativo è diminuito del 377,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con una perdita di 4,7 miliardi di dollari, principalmente a causa di perdite da svalutazione non monetarie, superiori di 5,6 miliardi di dollari rispetto all'anno precedente. L'utile operativo rettificato è diminuito dell'11,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, attestandosi a 4,7 miliardi di dollari, "principalmente a causa delle pressioni inflazionistiche sui costi delle materie prime e di produzione che hanno superato le nostre iniziative di efficienza, di un volume/mix sfavorevole, di maggiori spese pubblicitarie, di maggiori costi di ricerca e sviluppo e dell'impatto sfavorevole della valuta estera".



Il flusso di cassa netto dalle attività operative è stato di 4,5 miliardi di dollari, in aumento del 6,6%; il flusso di cassa libero è stato di 3,7 miliardi di dollari, in aumento del 15,9%.



I dati salienti del quarto trimestre riportano un fatturato netto diminuito del 3,4% a 6,4 miliardi di dollari, un fatturato netto organico diminuito del 4,2%. Il margine di utile lordo è diminuito di 150 punti base al 32,6%: il margine di utile lordo rettificato è diminuito di 130 punti base al 33,1%. L'utile operativo è stato di 1,1 miliardi di dollari, l'utile operativo rettificato è stato di 1,2 miliardi di dollari, in calo del 15,9%. L'utile per azione diluito è stato di 0,55 dollari, in calo del 68,8%, l'utile per azione rettificato è stato di 0,67 dollari, in calo del 20,2%.



"Quando ho deciso di entrare in Kraft Heinz, sapevo che si trattava di un'entusiasmante opportunità per rinnovare marchi iconici, servire meglio consumatori e clienti e creare un valore significativo per gli azionisti", ha dichiarato Steve Cahillane, da dicembre 20256 ceo di Kraft Heinz (leggi notizia



Secondo quanto conferma il nuovo ceo Kraft Heinz ha interrotto i tentativi di scissione dell'azienda annunciati a settembre 2025: uno spin off che doveva portare alla creazione di due divisioni, una dedicata ai generi alimentari e l'altra a salse e creme spalmabili (leggi notizia Cahillane - è riportare l'azienda a una crescita redditizia, il che richiederà di garantire che tutte le risorse siano pienamente concentrate sull'esecuzione del nostro piano operativo. Di conseguenza, riteniamo prudente sospendere i lavori relativi alla separazione e che quest'anno non incorreremo più in disinergie correlate".



Sebbene Cahillane non abbia escluso la possibilità di una scissione in futuro, il ceo ha affermato che non è stata fissata una data di fine per la pausa di ripensamento, cosa che dovrebbe far risparmiare all'azienda 300 milioni di dollari di costi nel 2026. Kraft Heinz prevedeva di concludere lo spin-off alla fine del 2026 e ha incaricato Cahillane, veterano del settore ed ex capo di Kellogg, di guidarla attraverso la scissione.



Cahillane prosegue: "per accelerare lo slancio che stiamo già riscontrando nel nostro portafoglio Taste Elevation e per guidare la ripresa del nostro business negli Stati Uniti, annunciamo oggi un investimento di 600 milioni di dollari in marketing, vendite e ricerca e sviluppo, nonché nella superiorità dei prodotti e nella selezione dei prezzi. Grazie a una gestione finanziaria disciplinata, il nostro bilancio è solido e le nostre capacità di free cash flow sono solide, il che ci posiziona bene per finanziare questi investimenti e realizzare il piano, continuando a generare liquidità in eccesso".

"Kraft Heinz sta già beneficiando della profonda esperienza di Steve Cahillane nel settore e della sua comprovata esperienza nella creazione di marchi e nella guida di trasformazioni su larga scala - aggiunge John T. Cahill, presidente del consiglio di amministrazione di Kraft Heinz - Fin dal primo giorno, ha portato una nuova prospettiva, incentrata sul consumatore, che crediamo apra un chiaro percorso verso una crescita redditizia. Siamo fiduciosi che la nostra decisione di sospendere il lavoro relativo alla separazione e concentrare completamente le nostre risorse sulla crescita sia la mossa giusta in questo momento. Continuiamo a essere entusiasti della strada che Kraft Heinz ha davanti a sé".

La decisione di dividersi è stata presa dopo anni di tagli ai costi e investimenti insufficienti da parte dell'azienda. Kraft Heinz è rimasta indietro rispetto ai concorrenti negli ultimi 5 anni. Una debacle che ha portato il miliardario Warren Buffett a pensare a un'uscita dal cda (leggi notizia EFA News).