Tuttofood tra cultura e business agroalimentare

Dall’11 al 14 maggio, Tuttofood torna a Fiera Milano Rho con un programma di convegni ed eventi che coinvolgeranno i protagonisti della filiera agroalimentare - industria, distribuzione, istituzioni e mondo accademico - italiana e internazionale. Tra i convegni previsti, quello dal titolo “Dos mundos, Una Dirección: La Evolución del Retail entre Europa y Latinoamérica”, organizzato da Cibus Link il terzo giorno di fiera, in collaborazione con il Ministero dell’economia del Paraguay, offrirà una visione delle opportunità per l’export alla luce del recente accordo con il Mercosur. Interverrà Nahuel Pianarosa, manager argentino del Grupo Vierci (il più importante gruppo imprenditoriale privato del Paraguay), il quale presenterà i risultati di un intervento legislativo di grande interesse per l’Italia e non solo.

Tra le novità di quest’anno, sarà possibile esplorare un’area speciale realizzata in collaborazione con T-Ool (spin-off UniPR) e Università di Parma concepita come uno shop digitale che – attraverso sofisticati sistemi di face monitoring ed eye tracking – traccia e interpreta il gradimento dei consumatori per i nuovi prodotti ispirati ai principi di responsabilità socio-ambientale. Presente anche un’area completamente rinnovata dedicata al fresco, la “Tutto Fruit & Veg” che racconta le traiettorie evolutive dei prodotti ortofrutticoli freschi e processati.

Da segnalare, in particolare, nel pomeriggio del primo giorno l’evento “Fresh & Produce Retail Europe Observatory”, che ospiterà al suo interno il workshop “AopUnione Quarta Gamma: dall’ipercompetizione alla governance del valore lungo la filiera”, occasione di presentazione ufficiale di Aop Unione Quarta Gamma - neonata associazione fra nove imprese significative della produzione nazionale che punta a sviluppare la categoria nei rapporti con la Distribuzione moderna e il consumatore finale a livello europeo – e i dati di una ricerca per identificare le migliori insegne a livello europeo nella gestione dei freschi secondo il parere dei loro clienti che porterà all’assegnazione del primo Fresh & Produce Retail Award.Esordiscono a Tuttofood le IG europee grazie ad Arepo, l’Associazione delle Regioni Europee per i Prodotti di Origine, che organizza una premiere per i prodotti del territorio a livello internazionale: una novità assoluta nel contesto delle fiere globali dell’agroalimentare. Immancabili gli appuntamenti dedicati ai premi, dal Better Future Award (in collaborazione con Mark Up e Gdoweek), che premia le innovazioni di prodotto sulla base di nuove categorie legate a Horeca, responsabilità Sociale e private Label, agli “Alimentando Awards” (a cura di Alimentando.info) che valorizzeranno le migliori aziende del settore agroalimentare, focalizzandosi su innovazione di prodotto, marketing e comunicazione.

Un’altra novità di quest’anno sarà la “Global sourcing experience”, un programma rivolto ai top buyer e distributori che, guidati da un opinion leader di settore, andranno alla scoperta di prodotti internazionali ad alto potenziale. Questo e molto altro nel fitto programma delle quattro giornate, che offriranno una panoramica completa sulle trasformazioni in atto in un settore in continua evoluzione e favoriranno un dialogo costruttivo sui grandi temi che lo guideranno nei prossimi anni.