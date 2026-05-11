Tuttofood /2. Callipo in fiera tra bio e tradizioni calabre

Callipo, storica azienda calabrese sinonimo di “qualità totale” da oltre 113 anni, è tra i protagonisti di TuttoFood 2026, l’importante appuntamento dedicato al Made in Italy e all’innovazione agroalimentare in programma a Fiera Milano Rho dall’11 al 14 maggio (leggi notizia EFA News).

In questa edizione, il Gruppo Callipo punta con decisione su tre asset strate-gici: l’innovazione nel segmento dei piatti pronti con le nuove Tuna Salad, il biologico e la valorizzazione della tradizione territoriale con il Gran Tartufo, portando in fiera importanti novità nel comparto delle conserve ittiche e nel mondo della gelateria.

Tra le novità spiccano le nuove Tuna Salad, dove il tonno è protagonista in tre ricette bilanciate e ricche di gusto: una con quinoa, ceci, piselli e pomodori; una con fagioli, mais e peperoni; e una terza con mais, carote e olive.

Si tratta di “meal solutions” pensati per un consumo pratico e veloce, ideali sia fuori casa sia per un pasto leggero ma completo, senza rinunciare alla qualità delle materie prime. Le ricette combinano il tonno Callipo con ingredienti selezionati, intercettando il trend crescente dei ready-to-eat salutari e gustosi. Con questa proposta, l’azienda amplia ulteriormente la propria offerta, affiancando ai prodotti della tradizione soluzioni innovative in linea con le esigenze dei consumatori contemporanei.

Spazio anche alla linea Bio con due novità: i filetti di tonno in olio extra vergine di oliva biologico disponibili nel formato da 250 gr e nella versione monoporzione da 110 gr, una grammatura ideale per evitare sprechi. Due prodotti di alta qualità che si prestano a numerose preparazioni, dalla pizza gourmet alle insalate fino a ricette creative dove il tonno diventa protagonista. La linea Bio include, oltre a diverse referenze di tonno e bottarga, anche prodotti provenienti da agricoltura biologica, composte e confetture realizzate con materie prime locali - tra cui peperoncino e clementine - espressione autentica del territorio calabrese.

Accanto alle conserve, riflettori puntati anche su Callipo Gelateria, con il lancio del nuovo Gran Tartufo (520 g): reinterpretazione del celebre tartufo di Pizzo. Cremoso e intenso, è caratterizzato da una copertura al cacao che crea un piacevole contrasto con il cuore di cioccolato e le note avvolgenti di nocciola, per un’esperienza di gusto ricca e appagante. Ma il Gran Tartufo non è solo un prodotto: è un vero e proprio simbolo della cultura locale. Nel territorio di Pizzo, infatti, il tartufo gelato è tradizionalmente considerato un dono “di riguardo”, spesso scelto come omaggio da portare a casa di amici o parenti. Un gesto semplice ma significativo, legato ai momenti di convivialità e alle occasioni da celebrare in famiglia. Una consuetudine che racconta il valore sociale del prodotto, trasformandolo da dessert a espressione autentica dell’ospitalità calabrese.

L’ingresso di Callipo nel mondo del gelato risale al 2008, quando il presidente Pippo Callipo ha trasformato in realtà il progetto di diffondere in Italia e nel mondo la tradizione gelatiera di Pizzo, nota come “la città del gelato”. Recuperando le ricette storiche e reinterpretandole in chiave moderna, l’azienda ha sviluppato una produzione industriale capace di mantenere elevati standard qualitativi artigianali.

Con queste proposte, il Gruppo Callipo conferma il proprio impegno nel coniugare innovazione, sostenibilità e radicamento territoriale, portando a TuttoFood il meglio della tradizione calabrese.