Tuttofood/3. Eurovo protagonista tra innovazione e filiera

Anche per l’edizione 2026, il Gruppo Eurovo si conferma protagonista a TuttoFood, una delle principali fiere internazionali dell'agroalimentare e punto di riferimento per operatori, buyer e professionisti provenienti da tutto il mondo, in programma dall’11 al 14 maggio presso Milano Rho Fiera, dove l'azienda accoglierà i visitatori al Padiglione 4 - Stand C01.Nel corso della manifestazione, il Gruppo presenterà le più recenti proposte e le soluzioni ideate per rispondere all’evoluzione dei consumi e alle nuove esigenze dell’industria alimentare, confermando il proprio impegno nella ricerca, nella qualità e nella creazione di prodotti ad alto valore aggiunto, potenziando inoltre il dialogo con i buyer italiani ed esteri del comparto.

Tra i focus principali della presenza in fiera spicca l’innovazione applicata alla filiera delle uova, con al centro la presentazione della nuova “Linea Rosa”, una gamma appositamente studiata per intercettare la diffusione delle intolleranze e soddisfare chi cerca alimenti senza lattosio, privi di zuccheri e grassi. L’inedita offerta comprenderà un budino cremoso, un gelato e una bevanda alternativa al latte arricchita con vitamina D.

Le novità di Eurovo destinate al consumer market proseguiranno poi con un'importante estensione della gamma retail: il nuovo albume Le Naturelle in formato brick, un prodotto a lunga conservazione a temperatura ambiente che punta a offrire ai consumatori maggiore praticità, eccellenza e versatilità d’uso.

Il percorso espositivo del Gruppo a TuttoFood valorizzerà anche il core business aziendale. I visitatori potranno infatti esplorare una panoramica completa sull'intera filiera delle uova, che testimonia l’impegno della società, spaziando dalle varianti biologiche a quelle da allevamento all’aperto, fino alle linee rigorosamente senza antibiotici.Per affrontare le sfide quotidiane dei professionisti della pasticceria, ampio spazio sarà infine riservato anche a formule tecniche avanzate per supportare concretamente il lavoro degli operatori e ottimizzare le preparazioni nei laboratori. Tra le opzioni proposte spiccano Tuorlo 33, studiato specificamente per i grandi lievitati, e Cuisine Royale, pensato per facilitare le applicazioni in cucina come creme, uova strapazzate e la tradizionale carbonara.

A confermare la varietà dell’offerta e la capacità del Gruppo di presidiare differenti momenti di consumo, a TuttoFood 2026 saranno poi presenti anche Waffelman, storico brand entrato a far parte del Gruppo Eurovo nel 2024, e Lolli Liquori, marchio bolognese fondato nel 1957 e specializzato in liquori e specialità dolciarie artigianali. Waffelman porterà in fiera una gamma dedicata al mondo del Fuori Casa, dai preparati pronti all’uso alle miscele professionali per waffle, crêpes e pancakes, mentre Lolli Liquori presenterà una selezione di specialità dedicate al segmento gourmet e alle occasioni regalo: dai liquori in edizioni limitata ai dolci ispirati alla tradizione italiana.

Con la sua partecipazione a TuttoFood 2026, Eurovo ribadisce così il proprio costante impegno nella ricerca e nella creazione di prodotti ad alto valore aggiunto, confermando il suo ruolo di partner strategico capace di affiancare i professionisti del settore con soluzioni innovative e funzionali.