Tuttofood/4. Brazzale: nuovi formati e una gamma sempre più ampia per il burro

A Tuttofood 2026, Brazzale si presenta con una proposta che mette al centro la capacità di valorizzare il latte nella sua espressione più autentica, trasformandolo in soluzioni concrete per il mercato e per il lavoro dei professionisti e dell’industria.

Si parte dai nuovi formati per il burro, pensati per rispondere in modo sempre più preciso alle esigenze di utilizzo, servizio e personalizzazione, fino ad arrivare al nuovo Burro delle Alpi Premium, dedicato al retail e realizzato a partire da una miscela di panne selezionate della Filiera Brazzale. La presenza di Brazzale a Tuttofood (Pad. 01, Stand M13) parte dai capisaldi dell’azienda – Gran Moravia e Burro Fratelli Brazzale – e arriva alle ultime novità di prodotto per il mondo professionale, realizzate con il contributo del Brazzale Science Center: Nic e Mo!. Un percorso che nasce dalla materia prima, il latte, e da un lavoro continuo di ricerca per valorizzarne al massimo le caratteristiche naturali, senza modificarle, ma fornendogli le condizioni ideali per esprimersi.

“Anche quest'anno proponiamo molte novità per più canali. Per quanto riguarda il burro, presenteremo la novità Burro delle Alpi Premium e l’ampliamento della gamma dei nostri roll di burro, con formati pensati sia per la Gdo ma anche per l'Horeca, specialmente di fascia premium”, spiega Giovanni Brazzale, responsabile del burrificio. “Per il settore dei professionisti abbiamo altre novità, in particolare la nuovissima crema multifunzione Nic che può essere utilizzata come crema da farcitura e anche negli impasti, aiutando la lievitazione. Nel rispetto della nostra filosofia - lavorare nella piena naturalità del prodotto - anche questa crema è senza additivi, oltre ad essere senza lattosio e senza glutine”.

La novità presentata a Tuttofood riguarda l’estensione dei formati dei burri roll. Accanto al classico 40 grammi, Brazzale introduce il rollino monoporzione da 20 e 30 grammi e il rollone da 250 grammi. Anche questi nuovi formati saranno declinati nelle diverse aromatizzazioni: salato, affumicato, con erba cipollina, al rosmarino, finocchietto selvatico e agli Agrumi di Sicilia.

Non si tratta solo di una estensione di gamma ma di un cambio di scala: il burro viene pensato sempre più per essere porzionato, condiviso, adattato. Il rollone, già diffuso in altri mercati, introduce una modalità d’uso diversa, gestita direttamente da chi lo utilizza. Tutti i formati possono essere realizzati sull’intera gamma burro Brazzale, dal Burro Superiore Fratelli Brazzale alle referenze Burro delle Alpi, e possono essere sviluppati anche in funzione delle esigenze del cliente.

Accanto alle novità di formato, Brazzale presenta a Tuttofood anche Burro delle Alpi Premium, nuovo prodotto dedicato al canale retail. Un burro ottenuto da una accurata selezione di panne del latte della filiera Brazzale, arricchite da fermenti appositamente studiati dal Brazzale Science Center per ottenere le più elevate caratteristiche nella texture e nel profilo sensoriale. Il prodotto sarà disponibile in due formati dedicati al consumo retail – 100 e 200 grammi - e rappresenta un ulteriore sviluppo del lavoro portato avanti dall’azienda sul mondo burro, sia nell’ambito professionale sia per il consumo domestico.

Nic e Mo!: dal mondo professionale al retailA Tuttofood, Brazzale presenta Nic e Mo! al canale retail, dopo il debutto al Sigep di Rimini, entrambi frutto del lavoro coordinato con il Brazzale Science Center.

Nic – New Idea Cream è una crema tecnica multifunzione utilizzabile per impasti, topping e farciture, che migliora struttura, sviluppo e stabilità. Mo! è una soluzione innovativa per la pizza che, grazie ad un'attenta selezione di formaggi, permette di avere alcune caratteristiche eccezionali: la straordinaria filatura, l'ottima capacità coprente, l'attitudine a non disperdere l'acqua nella pizza, garantendo una sofficità al prodotto a lungo dopo la cottura.

La presenza a Tuttofood rafforza la gamma Brazzale per il mondo professionale. Allo stand questa dimensione troverà una sintesi concreta nella presenza di Damiano Carrara, lunedì 10 a partire dalle 12:30, che realizzerà tre preparazioni a partire dalla crema multifunzione Nic. Un “tirami-foam”, interpretazione del tiramisù lavorata al sifone; una girella con Gran Moravia; una rosa interamente costruita con la crema. Preparazioni diverse, ma unite dallo stesso obiettivo: mostrare come Nic si comporta quando entra davvero nel lavoro.

Negli ultimi anni, la crescita della gamma dedicata a pasticceria, panificazione, ristorazione e pizzeria ha affiancato i prodotti storici, trovando un riscontro sempre più ampio tra i professionisti. Un percorso che nasce dal controllo della filiera e dalla lavorazione del latte di raccolta, elemento distintivo dell’azienda, e si traduce in prodotti capaci di garantire resa, ripetibilità e qualità aromatica. Un percorso che negli anni ha guidato il ritorno del burro come ingrediente centrale, sia nel consumo domestico sia nel mondo professionale.

Accanto a queste evoluzioni, saranno centrali in fiera i prodotti che definiscono l’identità dell’azienda. Gran Moravia, il progetto da cui prende forma il modello produttivo Brazzale, e il Burro Fratelli Brazzale, espressione più alta più alta del lavoro Brazzale sul burro di latte, oltre al Provolone e alle paste filate e a tutti gli altri prodotti.