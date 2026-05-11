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Compass group, semestrale in crescita
Per la società britannica di catering ricavi a 25 miliardi e utile operativo in rialzo
Compass group, multinazionale britannica di servizi di ristorazione a contratto con un'importante filiale in Italia, ha comunicatro oggi i risultati semestrali relativi al periodo conclusosi il 31 marzo 2026 chiuso con crescita dell'utile operativo sottostante del 2% con "una forte progressione dei margini", rialzo delle previsioni di utile per l'intero anno e crescita del fatturato del 9%. I ricavi...
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EFA News - European Food Agency
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