Tuttofood/11. Cremonini protagonista con i suoi brand al completo

Gruppo Cremonini, leader in Italia nel settore delle carni bovine, salumi e snack, e nella distribuzione al foodservice, è presente a TuttoFood con le società operative nei settori della produzione e distribuzione. L’evento celebra il Made in Italy e l’innovazione agroalimentare, alla Fiera di Milano Rho da oggi fino al 14 maggio.

Lo stand (Pad. 3 Stand E25) rappresenta in modo significativo le aree di business della società nella produzione e distribuzione: carni bovine (Inalca e Fiorani), salumi e snack (Italia Alimentari, con i marchi Ibis, Corte Buona, Montagna e Spanino) e Inalca Food&Beverage (distribuzione internazionale del cibo di eccellenza dell’agro-industriale Made in Italy). Inoltre, uno spazio è dedicato a Marr, la società del gruppo Cremonini leader nel settore del foodservice.

Inalca ha una forte presenza internazionale, con stabilimenti o attività di esportazione in oltre 70 paesi. Nell’attività di trading internazionale, la società vanta un know-how unico, sviluppato in oltre 60 anni di storia, che le permette di selezionare e distribuire le migliori carni al mondo. Recentemente ha acquisito la distribuzione esclusiva per l’Europa dei tre più famosi marchi di carni dell’Uruguay: Ink (carni Wagyu e Black Angus), Umi-The Art of Beef (Black Angus) e Taurus Gold (carni Angus ed Hereford), che per la prima volta vengono presentati a TuttoFood.

Questa nuova offerta si affianca alle selezioni pregiate già nel portfolio di Inalca: Greater Omaha (Nebraska), Teys Black Angus (Australia), Diamantina Wagyu Beef (Australia), Japanese Wagyu, Carima (Frisona della Pianura Padana), Mazura (Polonia).

L’obiettivo di Fiorani è portare nelle case degli italiani prodotti che semplificano la preparazione senza mai scendere a compromessi sulla qualità. A TuttoFood viene presentata l’evoluzione dell’offerta per il retail: dalle nuove ricette per l’hamburger e tartare, fino al restyling completo della gamma suino, pensata per i nuovi trend di consumo veloci e conviviali.

Hamburger Gourmet: Accanto ai grandi classici di filiera, debutta il nuovo Hamburger Speck e Asiago Dop: un connubio che celebra l'identità italiana in un formato da 180g, perfetto per chi cerca un 'comfort food' ricercato e distintivo;

Tartare: Rispondendo alla crescente richiesta di piatti freschi e pronti all'uso, ideali per la stagione estiva, Fiorani amplia la gamma delle sue iconiche tartare. Oltre alla versione con Parmigiano Reggiano, riflettori accesi sulla nuovissima Tartare al Tartufo, pensata per un palato esigente che cerca l'eleganza del gourmet in pochi gesti;

Ready to Meat – Finger Food Revolution: Profondo restyling estetico per la linea a base suina, che si presenta con un look fresco e accattivante. Sotto il cappello Ready to Meat, Fiorani raggruppa referenze alto-vendenti come involtini, bocconcini e bombette con lo stecco. La vera punta di diamante è l'innovazione assoluta sul mercato: i Nuggets ripieni di Pulled Pork, un finger food irresistibile e trasversale, capace di intercettare i gusti delle nuove generazioni e non solo.

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