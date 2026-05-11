Tuttofood/12. Cremonini tra foodservice e distribuzione moderna

La Verace, Vero Gusto Italiano, è il nuovo progetto di Inalca Food&Beverage, società di Cremonini specializzata nella distribuzione internazionale di cibi di eccellenza italiani, dedicato al mondo internazionale della pizza professionale, presentato ufficialmente a TuttoFood come ambasciatore dell’autentico gusto italiano per chef, pizzaioli e appassionati del piatto italiano più famoso al mondo. La Verace nasce da anni di collaborazione con alcuni dei più prestigiosi produttori e artigiani italiani: per loro, una grande pizza non è magia, ma il risultato di una selezione meticolosa, test rigorosi e autentica passione italiana, offrendo una selezione curata di ingredienti, semilavorati e soluzioni premium ready-to-use, pensata per i professionisti della pizza in tutte le sue forme e declinazioni.

La gamma comprende farine professionali, pomodori selezionati, oli, latticini premium e soluzioni dedicate al mondo pizza, pensate per chef, pizzaioli e professionisti della ristorazione che conoscono il valore di ogni ingrediente e vogliono distinguersi. A completare il progetto, anche “La Verace Lab”, uno spazio creativo ispirato alla cultura e alla simbologia napoletana, dove tecnica, ricerca e storytelling si incontrano per trasformare la pizza in un’esperienza culturale oltre che gastronomica.

Focus anche sui salumi e snack del gruppo Cremonini, gestiti dalla controllata Italia Alimentari che presenta nuove soluzioni pensate per il foodservice e la distribuzione moderna, con focus su praticità, qualità e versatilità. Tra le novità, spicca la nuova linea di vaschette preformate Primo Taglio Ibis, sviluppata in diversi formati per valorizzare salumi italiani di alta qualità. I prodotti, realizzati secondo una lavorazione tradizionale, sono stagionati lentamente, affettati sottilmente e confezionati con cura per garantire una presentazione premium. Le vaschette uniscono estetica e funzionalità e sono disponibili anche per private label.

Per i professionisti del foodservice si arricchisce la linea Topchef Ibis con nuove proposte, tra cui il bacon affettato precotto in Atp. Pronto all’uso, riduce i tempi di preparazione e semplifica il lavoro in cucina, limitando fumo e grassi in cottura. Si rigenera rapidamente e garantisce croccantezza e gusto intenso, con tipica nota affumicata. È disponibile in vaschetta da 400 g ed è ideale per molte applicazioni. Completano l’offerta i nuovi bacon bits Topchef Ibis in Atp, pronti all’uso anche a freddo, perfetti per arricchire rapidamente diverse preparazioni. Disponibili in vaschetta da 300 g, assicurano praticità, sicurezza e un profilo gustativo intenso e affumicato, espressione di un know-how produttivo consolidato.

La Divisione Snack di Ibis presenta invece i nuovi tramezzini Etnici:

Pulled Chicken con Bacon e UovaPulled Pork, Salsa Bbq e pomodori Pastrami, Salsa alla Senape e Cetriolini. Tre nuove referenze che esaltano sapori conosciuti e apprezzati in tutto il mondo, direttamente in un Sandwich. Confezionati in un Carton Board rettangolare e colorato, formato studiato appositamente per una funzionalità in tutti i canali di vendita. Gusto e carattere per un’offerta strategica on-the-go.

Marr, infine, presenta un’offerta esclusiva pensata per gli operatori del foodservice. La proposta garantisce una copertura completa attraverso un’ampia gamma di selezioni Marr (Basic, Smart, Plus, Premium ed Extra), sviluppate per rispondere in modo concreto e mirato alle diverse esigenze del settore, assicurando qualità, innovazione, affidabilità e versatilità. Particolare rilievo sarà dato ai prodotti a marchio, elemento distintivo dell’offerta Marr, che esprime valore, costanza ed affidabilità, offrendo soluzioni performanti e distintive pensate per supportare i professionisti del foodservice nella creazione di proposte efficaci e nel controllo del food cost.

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