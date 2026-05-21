Ex Beko, avviso per rilanciare il sito di Siena

Sviluppo Industriale Siena, società costituita da Invitalia e partecipata dal Comune di Siena, comunica oggi la pubblicazione dell’avviso pubblico per la locazione del complesso industriale “ex Beko”, situato a Siena in Viale Pietro Toselli.

L’iniziativa rientra nel più ampio percorso di reindustrializzazione del sito, avviato con l’acquisizione dell’immobile da parte di Invitalia nel settembre 2025 e proseguito con la costituzione di Sviluppo Industriale Siena, in attuazione degli accordi tra Governo, amministrazioni locali e parti sociali per la tutela del tessuto produttivo e occupazionale del territorio senese.

L’immobile, con destinazione esclusivamente industriale, potrà essere locato interamente oppure suddiviso in due lotti, con un contratto della durata di sei anni, rinnovabile.

Nella valutazione delle manifestazioni di interesse sarà data particolare rilevanza alla capacità dei proponenti di contribuire alla reindustrializzazione del sito, al coinvolgimento della filiera produttiva locale e alla salvaguardia dei livelli occupazionali, in linea con le finalità pubbliche dell’operazione.

La procedura è gestita da Invitalia, per conto di Sviluppo Industriale Siena, attraverso la piattaforma InGaTe, su cui è possibile anche richiedere chiarimenti e consultare tutta la documentazione relativa all’avviso.



Gli operatori economici interessati dovranno effettuare un sopralluogo obbligatorio il 4 e 5 giugno 2026 (con richiesta entro il 3 giugno) e presentare la manifestazione di interesse entro le ore 12 del 30 giugno 2026.



