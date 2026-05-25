Sigep Meets the World: dopo Chicago si vola a San Paolo

Il cammino di Sigep Meets the World prosegue verso l'emisfero australe. Dopo la tappa di Chicago, archiviata lo scorso 18 maggio (leggi notizia EFA News), è la volta di San Paolo. Il salone internazionale della Pasticceria, del Gelato, della Panificazione, del Caffè e del Foodservice sbarca nella metropoli brasiliana mercoledì 27 maggio alle 14, presso Feira Fispal Food Service, nel Padiglione della Pizza (Isola D130 + Isola C120). Si tratterà di un evento esclusivo di networking, riservato ai professionisti del settore, alla presenza dei più importanti operatori del food&beverage.

Anche nella prospettiva dell'entrata in vigore dell'accordo commerciale UE-Mercosur, gli operatori del Made in Italy guardano al Brasile come un mercato in espansione e dalle enormi potenzialità, sia per l'imminente riduzione delle tariffe doganali, sia per i numeri oggettivamente in crescita. Basti pensare che le esportazioni dell'agroalimentare italiano in Brasile sono passate dai 278 milioni di euro del 2022 ai 410 milioni del 2025. Il Paese verdeoro, in tal senso, si conferma il terzo partner commerciale per l'Italia, dopo Usa e Canada.

"Il primo appuntamento di Chicago è stato un grande successo, con oltre 50 operatori del food & beverage presenti insieme alla stampa internazionale", dichiara Ilaria Cicero, Global Exhibition Director della Divisione Food&Beverage di Italian Exhibition Group (Ieg) e amministratore delegato di Ieg Asia a Singapore. "Siamo felici di proseguire questo percorso a San Paolo, un mercato di grande rilevanza per il Foodservice italiano e internazionale. Sigep Meets the World conferma la volontà di rafforzare relazioni, creare nuove connessioni e promuovere Sigep nel mondo".

"Il food è un settore anticiclico e in costante crescita. Ieg è presente in Brasile con una società che ha recentemente acquisito una fiera nel segmento nutrizione e ingredienti, creando importanti sinergie con Sigep, aggiunge da parte sua Graziano Messana, socio in Ieg Brasil e presidente della Camera Italo-Brasiliana di Commercio di San Paolo.

Conclusa la tappa brasiliana, l'appuntamento successivo per il network internazionale di Sigep sarà Sigep China, in programma a Shanghai il 17 e 18 giugno 2026, in partnership con Unione Italiana Food e Acomag (Associazione Nazionale Costruttori Macchine Arredamenti Attrezzature per Gelato). Seguirà Sigep Asia dal 15 al 17 luglio 2026.



