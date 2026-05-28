Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Al Waterfont mall di Genova c'è anche McD
Settimo ristrorante in provincia ha portato a 30 nuove assunzioni
Apre oggi giovedì 28 maggio, il nuovo ristorante McDonald’s a Genova in Piazzale Kennedy, presso il Waterfront Mall, l'ex Palasport oggi diventato soprattutto un centro commericale. Settimo McDonald’s in provincia ha portato a 30 nuove assunzioni; un team di lavoro che proviene dal Comune di Genova e dall'area limitrofa. Lunedì 8 giugno alle ore 16:30, alla presenza di alcune istituzioni locali, si te...
Fc - 60507
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency