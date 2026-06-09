Inaugurato il nuovo McDonald's di Genova

Si è svolta nella serata di ieri lunedi 8 giugno l’inaugurazione ufficiale del nuovo ristorante McDonald’s presso il Waterfront di Genova, progetto che rappresenta uno dei più importanti interventi di rigenerazione urbana e commerciale attualmente in sviluppo nel panorama italiano. Il ristorante, operativo dal 28 maggio (leggi notizia EFA News) nasce all’interno del nuovo Waterfront di Levante e si inserisce in una strategia imprenditoriale più ampia guidata da Luca Marongiu, licenziatario McDonald’s, che ha scelto di investire sul territorio genovese puntando sul potenziale di crescita dell’area nel medio-lungo periodo.

“Investire in un progetto ancora in fase di costruzione significa assumersi una responsabilità imprenditoriale importante - sottolinea Marongiu licenziatario McDonald's per i punti vendita genovesi di Fiumara, WaterfrontMall Porto Antico - Il Waterfront oggi è un’area che deve ancora esprimere completamente il proprio potenziale, ma proprio per questo crediamo che questo sia il momento giusto per esserci. Le grandi trasformazioni urbane richiedono tempo, continuità e fiducia".

L’apertura del nuovo ristorante rappresenta non solo un investimento commerciale, ma anche occupazionale e organizzativo, con nuove assunzioni, percorsi di formazione interna e un modello operativo costruito per accompagnare la crescita futura del distretto. L’inaugurazione, sottolinea Marongiu, "conferma l’attenzione verso un progetto che punta a diventare un punto di riferimento stabile all’interno del nuovo ecosistema commerciale e turistico del Waterfront".

In un contesto caratterizzato da forte competizione e da flussi ancora in fase di consolidamento, la scelta di investire oggi nell’area rappresenta una visione orientata al lungo periodo e alla valorizzazione del potenziale strategico della città di Genova. “Le città crescono quando qualcuno decide di credere nel loro sviluppo prima che i risultati siano già evidenti - sottolinea Marongiu - Questa apertura rappresenta per noi l’inizio di un percorso costruito con visione, responsabilità e fiducia nel futuro”.

La frase scelta simbolicamente per accompagnare l’inaugurazione sintetizza il significato del progetto: “A chi crede nei propri obiettivi e ha il coraggio di costruirli”.