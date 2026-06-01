Federvini in assemblea il 10 giugno

Si terrà mercoledì 10 giugno 2026, alle ore 11 presso le Scuderie di Palazzo Altieri a Roma, l’Assemblea Generale di Federvini, appuntamento annuale della Federazione che rappresenta le imprese italiane dei comparti vini, spiriti e aceti. L’edizione di quest’anno, dal titolo “Vini, spiriti e aceti alla prova del nuovo (dis)ordine mondiale”, sarà dedicata all’analisi dei profondi cambiamenti dello scenario geopolitico internazionale e delle loro ricadute sulle filiere produttive italiane, con particolare attenzione ai mercati esteri, all’export, ai consumi e alla competitività delle imprese. L'assemblea offrirà un’occasione di confronto sulle principali sfide che il settore si trova ad affrontare tra tensioni geopolitiche, commercio internazionale, mercati esteri, consumi e competitività delle imprese italiane.

Dopo i saluti istituzionali del presidente di Federvini Giacomo Ponti, da pochi giorni nominato Cavaliere del lavoro (leggi notizia EFA News) sono previsti, tra gli altri, gli interventi del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, del ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida (in videomessaggio), di Alfredo Conte, vice direttore generale per le Politiche commerciali del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, di Dario Fabbri, fondatore e direttore della rivista di geopolitica Domino e di Denis Pantini, responsabile Agroalimentare di Nomisma.

Nel corso dell’assemblea sarà inoltre presentato un focus di Nomisma dedicato all’export e al mercato statunitense con focus su trend, consumi e prospettive del mercato, mentre una tavola rotonda con i presidenti dei Gruppi Vini, Spiriti e Aceti di Federvini analizzerà strategie e scenari per i diversi comparti.

I partecipanti al convegno "Le imprese raccontano: visioni e strategie dei comparti Federvini" : saranno Albiera Antinori presidente Gruppo Vini Federvini; Leonardo Vena, presidente Gruppo Spiriti Federvini e Sabrina Federzoni, presidente Gruppo Aceti Federvini.