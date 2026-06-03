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Disaronno si "beve" Amaro Averna e Zedda Piras
Finalizzata acquisizione dei due storici marchi, a seguito del rebranding del gruppo
Disaronno Group, multinazionale diversificata le cui linee di business comprendono Spirits, Wines e Ingredients, con oltre 800 dipendenti, un fatturato di 370 milioni di euro e attività in circa 160 Paesi nel mondo, ha annunciato il perfezionamento del closing siglato in data 28 maggio 2026 per la finalizzazione dell’acquisizione del 100% di Amaro Averna e Zedda Piras, precedentemente appartenuti a...
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EFA News - European Food Agency
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