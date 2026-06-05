Compagnia dei Caraibi sempre piú in difficoltà

Il consiglio di amministrazione di Compagnia dei Caraibi ha approvato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 chiuso con un valore della produzione di 36,8 milioni di euro, in calo dai 59,5 milioni del 2024. L'ebitda è negativo per 1,8 milioni, rispetto a un saldo positivo per 100 mila euro nell'esercizio precedente.

Il conto economico si chiude con una perdita netta pari a 4,6 milioni, in peggioramento dalla perdita netta di 2,1 milioni registrata nel 2024. A fine 2025 la posizione finanziaria netta del gruppo risultava negativa per 9,8 milioni, in miglioramento di 1,2 milioni rispetto al 2024.

“Il 2025 - spiega il presidente e ceo Edelberto Baracco - ha rappresentato per Compagnia dei Caraibi un anno di profonda trasformazione. La ridefinizione del portafoglio marchi, la razionalizzazione della struttura organizzativa e la semplificazione del perimetro societario hanno comportato impatti significativi sui risultati economici dell’esercizio, ma costituiscono passaggi necessari per riportare il Gruppo su basi più solide e sostenibili nel medio-lungo periodo. Nel corso dell’anno abbiamo completato importanti interventi di rifocalizzazione strategica, concentrando risorse finanziarie e manageriali sulle attività che rappresentano il cuore del nostro modello di business: distribuzione premium, brand building e sviluppo omnicanale".

"Parallelamente - aggiunge Baracco - abbiamo rafforzato il portafoglio prodotti con nuovi accordi distributivi, proseguito lo sviluppo della piattaforma Oroboro.it e consolidato la nostra presenza nei mercati internazionali strategici. Pur in un contesto di mercato che continua a presentare elementi di complessità, riteniamo che il percorso intrapreso abbia consentito di costruire una struttura più focalizzata, più efficiente e maggiormente coerente con gli obiettivi di crescita sostenibile del gruppo.”

In base ai risultati ottenuti, l’assemblea straordinaria degli azionisti di Compagnia dei Caraibi S.p.a. ha approvato la proposta di riduzione del capitale sociale per perdite, previo utilizzo integrare delle riserve. Nello specifico, l’assemblea ha deliberato di coprire integralmente le perdite emergenti dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2025 della società approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 15 maggio 2026 mediante:

utilizzo integrale delle riserve disponibili e utilizzabili esistenti per Euro 137.090;

riduzione del capitale sociale per Euro 4.167.722, e cioè da Euro 5.000.000 a Euro 832.278, senza procedere all’annullamento di azioni in quanto prive di valore nominale, con l’effetto della riduzione della cosiddetta parità contabile implicita di ciascuna azione.

Per l’effetto di quanto sopra, l’assemblea ha infine deliberato la modifica dell’articolo 6 dello Statuto Sociale, che prevede ora un capitale sociale pari a Euro 832.278 suddiviso in 14.478.260 azioni ordinarie prive di valore nominale.

Il Cda ha deliberato di convocare l’assemblea ordinaria degli azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, per il 29 giugno 2026 in prima convocazione e per il 30 giugno 2026 in seconda convocazione.