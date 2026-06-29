Compagnia dei Caraibi, ok al bilancio 2025

Compagnia dei Caraibi, azienda leader nell’importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e over premium provenienti da tutto il mondo nonché birre craft italiane, annuncia che l'assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e preso visione del bilancio consolidato.

L'assemblea, inoltre, ha preso atto della delibera già assunta dall’assemblea straordinaria del 3 giugno scorso, che ha approvato la copertura integrale della perdita di esercizio al 31 dicembre 2025, pari a Euro 4.304.812, mediante utilizzo delle riserve disponibili e riduzione del capitale sociale da Euro 5.000.000 a Euro 832.278.

Il 12 giugno scorso la societá aveva comunicato che il cda aveca riesaminato e riapprovato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, già approvati il 5 giugno 2026 (leggi notizia EFA News). La nuova approvazione era risultata necessaria "al fine di recepire alcune riclassificazioni contabili richieste dalla società di revisione KPMG nell'ambito delle attività di revisione in corso" (leggi notizia EFA News)..