Compagnia dei Caraibi, nuovo bilancio

Il consiglio di amministrazione di Compagnia dei Caraibi, azienda leader nell’importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e over premium provenienti da tutto il mondo, nonché birre craft italiane, ha riesaminato e riapprovato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, già approvati il 5 giugno 2026 (leggi notizia EFA News). La nuova approvazione di oggi é risultata necessaria "al fine di recepire alcune riclassificazioni contabili richieste dalla società di revisione KPMG nell'ambito delle attività di revisione in corso".

Le modifiche riguardano esclusivamente la classificazione di alcune poste economiche e determinano variazioni di alcuni aggregati intermedi di conto economico, tra cui ebitda ed ebit.

Per quanto riguarda il bilancio consolidato, la principale variazione riguarda gli effetti economici connessi al deconsolidamento della partecipazione Ribelli Digitali S.r.l., per complessivi Euro 771.564, precedentemente classificati tra le componenti rilevanti ai fini dell'ebitda e riclassificati tra le rettifiche di attività finanziarie.

Per effetto di queste riclassificazioni: l'ebitda consolidato al 31 dicembre 2025 risulta negativo per Euro 2,6 milioni rispetto a Euro 1,8 milioni negativi precedentemente comunicati; l'ebit consolidato risulta negativo per Euro 4,4 milioni rispetto a Euro 3,6 milioni negativi precedentemente comunicati; la perdita netta consolidata rimane invariata e pari a Euro 4,6 milioni.

In riferimento al bilancio di esercizio di Compagnia dei Caraibi S.p.A., la riclassificazione ha riguardato principalmente un accantonamento a fondo rischi relativo alla partecipata Wereticsoul S.r.l. per Euro 144.823, riclassificato dalle componenti operative alle rettifiche di natura finanziaria.

Per effetto di tale riclassificazione: l'ebitda della società rimane invariato rispetto a quanto precedentemente comunicato: l'ebit della società risulta negativo per Euro 3,2 milioni rispetto a Euro 3,3 milioni negativi precedentemente comunicati e la perdita netta d'esercizio rimane invariata e pari a Euro 4,3 milioni.

Le riclassificazioni, secondo la società "non determinano alcuna variazione del risultato netto di esercizio, del patrimonio netto o della posizione finanziaria netta del Gruppo e della Capogruppo, né modificano la proposta di copertura della perdita di esercizio già approvata dal consiglio di amministrazione e comunicata al mercato".

Inoltre, l’assemblea straordinaria degli azionisti di Compagnia dei Caraibi S.p.A. comunica che il 9 giugno 2026 è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Torino il nuovo testo dello statuto sociale della Società aggiornato con il nuovo capitale sociale.

La società comunica che la nuova composizione del capitale sociale consegue alla riduzione del capitale sociale per perdite deliberato dall’assemblea straordinaria del 3 giugno 2026. L’attuale composizione del capitale sociale della società (interamente sottoscritto e versato) risulta cosi composta: le azioni ordinarie ammontano a 14.478.260 per un valore di 832.278 euro. Il capitale sociale precedente era composto da 14.478.260 azioni per un valore di 5.000.000 di euro: la variazione, dunque, é stata di 4.167.722 euro.