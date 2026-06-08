Ilpra, entrano i francesi

Ilpra, pmi innovativa attiva nel settore del packaging con un’ampia gamma di macchine e soluzioni tecnologiche per il confezionamento di prodotti alimentari, cosmetici e medicali, comunica il perfezionamento della cessione di 366.600 azioni ordinarie (di cui 218.400 azioni proprie), pari al 3,05% del capitale sociale. Il controvalore complessivo dell'operazione è pari a circa € 2,4 milioni.

il Fondo Indepéndance AM S.a.S, il principale investitore istituzionale per volume di investimenti effettuati sul mercato Euronext Growth Milan, ha sottoscritto tutte le 306.600 azioni, pari al 2,55% del capitale sociale. Indépendance AM (già nota come Indépendance et Expansion AM) è una boutique finanziaria francese specializzata nell'investimento a lungo termine in piccole e medie imprese (PMI) europee a forte potenziale e sottovalutate: vanta oltre 2 miliardi di euro di asset under management. Pochi giorni fa

“L’ingresso di Indepéndance AM S.a.S nel capitale sociale di Ilpra rappresenta un importante riconoscimento del valore del percorso industriale e finanziario intrapreso dal Gruppo -spiega Maurizio Bertocco, presidente e qmministratore delegato di Ilpra - L’operazione rafforza la stabilità dell’assetto azionario, incrementa il flottante e la liquidità del titolo, e contribuisce ad accrescere la visibilità di Ilpra presso investitori istituzionali italiani e internazionali”.

Ilpra è attiva nella produzione e vendita di macchinari per il confezionamento di prodotti alimentari, cosmetici e medicali. Fondata nel 1955, è uno dei principali player nel settore del packaging: pmi innovativa, si distingue per i continui investimenti in R&D (7,6 milioni di euro negli ultimi 3 anni). La tecnologia ProGas, brevettata da Ilpra, è basata su un’esclusiva ciclica di lavoro che consente di ridurre l’uso e lo spreco di gas e di aumentare la produttività dei macchinari.

Con più di 23.000 macchinari venduti, 422 dipendenti, una vasta rete di venditori e la presenza in 12 paesi (Italia, Spagna, Francia, Olanda, Germania, UK, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, India, Russia, Corea del Sud e Australia), il gruppo realizza all’estero circa il 62% del fatturato e presidia direttamente i mercati di tutto il mondo. Il gruppo ha chiuso il 2025 con ricavi pari a Euro 84 milioni, +20,2% su 2024, valore della produzione attestato a Euro 92 milioni, ebitda a Euro 16,2 milioni, +10,7% rispetto al 2024 (leggi notizia EFA News). Un mese fa ha aperto la nuova filiale commerciale a Melbourne in Australia (leggi notizia EFA News).