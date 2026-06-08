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Labomar chiude un 2025 in cescita
La società nutraceutica trevigiana ha generato ricavi per 135 milioni di euro (+34%)
Labomar, piattaforma CDMO leader nel settore della nutraceutica attiva a livello internazionale e specializzata nella ricerca, sviluppo e produzione conto terzi di integratori alimentari, dispositivi medici, farmaci, alimenti a fini medici speciali e cosmetici funzionali, comunica i risultati del bilancio consolidato 2025, che evidenziano ricavi pari a 135 milioni di euro in aumento del 34% rispetto...
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EFA News - European Food Agency
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