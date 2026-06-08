Montasio Dop: crescono volumi e prezzo medio

Nel 2025, il Montasio Dop ha raggiunto una produzione complessiva di 757.535 forme mantenendo sostanzialmente invariati i volumi rispetto all’anno precedente ma superando del 9% la programmazione del piano produttivo iniziale. Particolarmente significativa la performance il Pdm - Prodotto della Montagna - che ha superato le 71.500 forme, in crescita del 5% e pari al 10% della produzione complessiva.Sono i...