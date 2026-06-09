Montenegro brinda in coppa

Brinda in coppa il gruppo Montenegro. Sarebbe più giusto dire che i conti del 2025 "creano un'atmosfera" visto che il gruppo è proprietario del marchio Vecchia Romagna noto negli anni '70 per il claim "il brandy che crea un'atmosfera". Come che sia, è stato l'amministratore delegato di Gruppo Montenegro, Sergio Fava, a tracciare un quadro dell'esercizio chiuso il 30 aprile scorso in occasione dell...