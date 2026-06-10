Gdo salva comparto vitivinicolo italiano

Evoluzione dei consumi, tensioni commerciali, equilibri geopolitici e ridefinizione delle rotte commerciali: il settore italiano di vini, spiriti e aceti affronta un contesto inedito per complessità e velocità di cambiamento. In un panorama segnato da dazi, conflitti e instabilità, si registra un inevitabile rallentamento dell'export di vini e spiriti da parte di tutti i principali paesi produttori e...