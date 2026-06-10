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Gdo salva comparto vitivinicolo italiano
Export in calo per tutti i paesi. Cresce vendita spiriti, aceti e spumanti
Evoluzione dei consumi, tensioni commerciali, equilibri geopolitici e ridefinizione delle rotte commerciali: il settore italiano di vini, spiriti e aceti affronta un contesto inedito per complessità e velocità di cambiamento. In un panorama segnato da dazi, conflitti e instabilità, si registra un inevitabile rallentamento dell'export di vini e spiriti da parte di tutti i principali paesi produttori e...
lml - 60845
EFA News - European Food Agency
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