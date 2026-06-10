Vini/2. Consumi Usa barcollano ma non mollano

La Consumer Survey dell’Osservatorio Federvini in collaborazione con Nomisma, condotta su 1200 consumatori statunitensi di vino, spiriti e Aceto Balsamico di Modena Igp, restituisce un quadro di straordinaria fedeltà al brand Italia. Nonostante l’aumento dei prezzi legato ai dazi sia stato avvertito dalla grande maggioranza degli acquirenti, meno del 10% ha sostituito i prodotti italiani.Di fronte a un...