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CLARA MOSCHINI

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Fertilizzanti. UE: aiuti ad agricoltori per 540 mln euro

Misure più flessibili per l'accesso alle risorse

La Commissione europea ha presentato misure forti per aiutare gli agricoltori ad affrontare un forte aumento dei costi dei fertilizzanti e per sostenere la sicurezza alimentare dell'Europa, realizzando il piano d'azione sui fertilizzanti recentemente annunciato. Negli ultimi mesi le tensioni geopolitiche e le interruzioni dell'approvvigionamento hanno fatto salire i prezzi dei fertilizzanti in tutta...

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EFA News - European Food Agency
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