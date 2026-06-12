Fertilizzanti. UE: aiuti ad agricoltori per 540 mln euro

La Commissione europea ha presentato misure forti per aiutare gli agricoltori ad affrontare un forte aumento dei costi dei fertilizzanti e per sostenere la sicurezza alimentare dell'Europa, realizzando il piano d'azione sui fertilizzanti recentemente annunciato. Negli ultimi mesi le tensioni geopolitiche e le interruzioni dell'approvvigionamento hanno fatto salire i prezzi dei fertilizzanti in tutta...