Zanetti (formaggi) incassa gli aiuti di stato

La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme UE sugli aiuti di Stato, una misura italiana di 11,9 milioni di euro a sostegno di un progetto di investimento nel settore lattiero-caseario. Il beneficiario della misura è Zanetti S.p.A., società attiva nella produzione di formaggi tradizionali italiani con particolare attenzione ai formaggi a Denominazione di Origine Protetta come il Grana Padano e il Parmigiano Reggiano.

L'aiuto sosterrà l'ammodernamento della linea di produzione di Zanetti e contribuirà allo sviluppo economico del settore lattiero-caseario e dell'area circostante l'impianto in provincia di Mantova. Il progetto di investimento avrà anche un impatto ambientale positivo, perché porterà a una riduzione del consumo di energia e delle emissioni del trasporto su strada. L'aiuto assumerà la forma di una sovvenzione diretta.

La Commissione ha valutato la misura alla luce delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, in particolare dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'UE, che consente agli Stati membri di sostenere lo sviluppo di determinate attività economiche a determinate condizioni, e degli orientamenti del 2023 per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

L'esecutivo UE ha ritenuto che la misura sia necessaria e appropriata per conseguire l'obiettivo perseguito, sostenendo nel contempo gli obiettivi della politica agricola comune. La Commissione ha inoltre concluso che la misura è proporzionata, in quanto è limitata al minimo necessario e avrà un impatto limitato sulla concorrenza e sugli scambi nell'UE. Su tale base, la Commissione ha approvato la misura italiana ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato.