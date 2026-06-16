Ue: misure di sostegno agli agricoltori

Oggi il Parlamento europro ha approvato in via definitiva nuove misure volte a rafforzare la posizione contrattuale degli agricoltori e a contribuire alla stabilizzazione dei loro redditi. Con 560 voti favorevoli, 75 contrari e 25 astensioni, gli eurodeputati hanno approvato il regolamento che modifica le norme UE sull’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Il testo introduce nuo...