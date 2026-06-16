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Ue: misure di sostegno agli agricoltori
I prezzi finali dei prodotti alimentari dovrebbero riflettere meglio i costi di produzione
Oggi il Parlamento europro ha approvato in via definitiva nuove misure volte a rafforzare la posizione contrattuale degli agricoltori e a contribuire alla stabilizzazione dei loro redditi. Con 560 voti favorevoli, 75 contrari e 25 astensioni, gli eurodeputati hanno approvato il regolamento che modifica le norme UE sull’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Il testo introduce nuo...
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EFA News - European Food Agency
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