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CLARA MOSCHINI

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Ue: misure di sostegno agli agricoltori

I prezzi finali dei prodotti alimentari dovrebbero riflettere meglio i costi di produzione

Oggi il Parlamento europro ha approvato in via definitiva nuove misure volte a rafforzare la posizione contrattuale degli agricoltori e a contribuire alla stabilizzazione dei loro redditi. Con 560 voti favorevoli, 75 contrari e 25 astensioni, gli eurodeputati hanno approvato il regolamento che modifica le norme UE sull’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Il testo introduce nuo...

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EFA News - European Food Agency
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