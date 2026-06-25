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Credit Agricole sale al 29% di Bpm
Non è obbligata all'ora ma avrà comunque una posizione di tutto rispetto
"Da un punto di vista strategico, non siamo sorpresi dalla notizia che Credit Agricole sia salita al 29,9% di Banco BPM: se ne parlava già da tempo". Lo ha detto Jerome Legras, head of research di Axiom Alternative Investments, dopo le indiscrezioni di stampa secondo cui Credit Agricole avrebbe raggiunto una posizione del 29,9% dell'istituto italiano rispetto all'ultima quota ufficiale del 22,9%,...
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EFA News - European Food Agency
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