Hospitality. Kaleon entra al castello di Vogogna

Kaleon S.p.A , realtà legata alla famiglia Borromeo, specializzata nella gestione e valorizzazione di importanti patrimoni artistici, naturali e museali con finalità turistiche, quotata su Euronext Growth Milan e su Euronext Growth Paris, annuncia l’ingresso nella gestione del Castello di Vogogna, nel cuore dell’omonimo borgo medievale nell’area del Verbano-Cusio-Ossola, per la durata di 9 anni.

L’asset rappresenta il primo bene di terzi acquisito in gestione da Kaleon dopo la quotazione, segnando un passaggio significativo nel percorso di sviluppo della Società e nell’applicazione del proprio modello di business, fondato sulla separazione tra proprietà e gestione degli asset culturali.

L'aggiudicazione, ottenuta a seguito della partecipazione al primo bando pubblico di gara della società, conferma la capacità di Kaleon di proporsi come partner qualificato per enti pubblici e privati interessati alla valorizzazione dei beni culturali attraverso competenze manageriali, una visione di lungo periodo.

Situato nel borgo medievale di Vogogna, nel Verbano-Cusio-Ossola, a pochi chilometri dal Lago Maggiore e sede del Parco Nazionale della Val Grande, in un contesto storico, culturale e paesaggistico di grande rilievo, il Castello rappresenta un presidio di forte identità territoriale. Kaleon ne svilupperà il potenziale attraverso una gestione integrata, con l'obiettivo di rafforzarne il posizionamento come destinazione culturale, ampliarne le opportunità di fruizione e contribuire allo sviluppo turistico dell'intero territorio.

Il progetto prevede un'importante attività di promozione e comunicazione, facendo leva sull'esperienza maturata dalla società nella costruzione e nel posizionamento di brand culturali e turistici. Il Castello entra a far parte del network Kaleon, beneficiando dei canali commerciali e digitali già consolidati, della partecipazione a fiere di settore, delle collaborazioni con tour operator e piattaforme OTA e di una strategia di marketing orientata ad accrescerne notorietà, attrattività e capacità di generare nuovi flussi di visitatori.

A supporto di questa strategia sarà sviluppata un'offerta integrata inclusiva di servizi di accoglienza e biglietteria, visite guidate, attività didattiche, eventi culturali, ristorazione leggera, bookshop e merchandising dedicato, con particolare attenzione al coinvolgimento della comunità locale attraverso collaborazioni con il territorio, iniziative dedicate ai residenti e attività rivolte alle scuole e alle famiglie.

L’operazione si inserisce coerentemente nella strategia di crescita di Kaleon, che punta a espandere la propria attività sia attraverso il potenziamento dei siti già in portafoglio sia mediante la gestione di nuove strutture di proprietà terza, in Italia e all’estero. Il modello della società, maturato in oltre quarant’anni di esperienza nel management turistico e culturale, mira a preservare il patrimonio storico e artistico dei luoghi, favorendone al tempo stesso una gestione efficiente, sostenibile e orientata all’esperienza dei visitatori.

Con il Castello di Vogogna, Kaleon amplia il proprio sistema di siti storici fortificati, affiancando il nuovo asset alla Rocca di Angera e i Castelli di Cannero, aperti al pubblico nel 2025 dopo un importante progetto di restauro.

"L’ingresso in gestione del Castello di Vogogna - spiega Vitaliano Borromeo, presidente di Kaleon - rappresenta una tappa importante nel percorso di crescita di Kaleon. Si tratta del primo asset di proprietà terza che entra nel perimetro della Società dopo la quotazione, un risultato che conferma la solidità del nostro modello e la capacità di mettere le nostre competenze al servizio di enti, territori e privati, esattamente come avevamo già fatto con Parco Pallavicino nel 2017. Il nostro obiettivo sarà valorizzare il Castello nel rispetto della sua identità storica, contribuendo a rafforzarne l'attrattività e a generare nuove opportunità di sviluppo culturale e turistico per il Verbano-Cusio-Ossola".