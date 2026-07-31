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Kaleon, crescono tutti i siti gestiii
La scietà dell'ospitalità premium chiude il semestre con ricavi +14% sul 2025: il f&b sovraperforma
Il consiglio di amministrazione di Kaleon S.p.A., società riconducibile alla famiglia Borromeo specializzata in attività di gestione e valorizzazione di importanti patrimoni artistici, naturali e museali con finalità turistiche, quotata sul mercato Euronext Growth Milan e sul mercato Euronext Growth Paris, ha approvato il totale dei ricavi consolidati preliminari al 30 giugno 2026 a 12,3 milioni di...
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EFA News - European Food Agency
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