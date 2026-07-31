Kaleon, crescono tutti i siti gestiii

Il consiglio di amministrazione di Kaleon S.p.A., società riconducibile alla famiglia Borromeo specializzata in attività di gestione e valorizzazione di importanti patrimoni artistici, naturali e museali con finalità turistiche, quotata sul mercato Euronext Growth Milan e sul mercato Euronext Growth Paris, ha approvato il totale dei ricavi consolidati preliminari al 30 giugno 2026 a 12,3 milioni di...