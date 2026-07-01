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Pozzi Milano, aumento di capitale per espandersi
Nel mirino le acquisizioni di Ivv, Industria vetraria valdarnese (bicchieri) e Forma (ceramiche): concluso contratto con Promotica
É un momento di grande fermento per Pozzi Milano, società attiva nel settore della moda da tavola e proprietaria del marchio “EasyLife”, “Mascagni Casa” e, tramite la controllata Pozzi Brand Diffusion, dei marchi “Pozzi” e “Castello Pozzi”. L’assemblea straordinaria degli azionisti ha approvato "l’aumento di capitale riservato da massimi 8.522.176 euro da liberarsi mediante il conferimento in natura...
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EFA News - European Food Agency
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