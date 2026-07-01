Pozzi Milano, aumento di capitale per espandersi

É un momento di grande fermento per Pozzi Milano, società attiva nel settore della moda da tavola e proprietaria del marchio “EasyLife”, “Mascagni Casa” e, tramite la controllata Pozzi Brand Diffusion, dei marchi “Pozzi” e “Castello Pozzi”. L’assemblea straordinaria degli azionisti ha approvato "l’aumento di capitale riservato da massimi 8.522.176 euro da liberarsi mediante il conferimento in natura...