Pozzi Milano rileva alcuni marchi da Thun

L'abbiamo detto ieri e lo confermiamo oggi: è un'estate intensa per Pozzi Milano, storica azienda di Monticelli Brusati (BS) attiva nel settore della moda da tavola. Dopo l'aumemto di capitale a fini di espansione annunciato appena ieri (leggi notizia EFA News), oggi la società rende noto che si è perfezionato il closing dell’operazione di acquisizione di un ramo di azienda di Thun S.p.A. S.B. Il ramo d'azienda è costituito dalla “Divisione ex Unitable”, attivo nel settore del design e dell’home décor con i marchi La Porcellana Bianca, Rose & Tulipani, Rituali Domestici e Domino.

Come spiega il comunicato ufficiale, "l'operazione è finalizzata ad accelerare la crescita per linee esterne di Pozzi Milano attraverso l’ampliamento del portafoglio marchi e prodotti con un posizionamento 'premium accessibile', il rafforzamento dell’offerta nel tableware e nell’home décor, il consolidamento della presenza sui mercati domestici e internazionali e il miglioramento dell’efficienza operativa e del posizionamento competitivo".

Il controvalore complessivo dell’Operazione è pari a 4,9 milioni di euro, corrisposti in parte mediante risorse proprie e in parte mediante indebitamento a medio-lungo termine: una prima rata pari al 50% corrisposta al closing, una seconda rata pari al 25% da corrispondere entro il 15 ottobre 2026 e una rata finale pari al residuo 25% da corrispondere entro il 15 dicembre 2026.

"Questa operazione rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita del nostro Gruppo, consentendoci di ampliare il portafoglio con quattro marchi storici, complementari e altamente riconosciuti - spiega Diego Toscani, Presidente di Pozzi Milano - Il ramo d’azienda, che nel 2025 ha registrato ricavi pari a € 7,5 milioni, rappresenta una realtà pienamente complementare alle attività di Pozzi Milano e ci permetterà di rafforzare ulteriormente la nostra presenza nei mercati domestici e internazionali. Siamo convinti che l’integrazione di questi marchi all’interno del Gruppo consentirà di valorizzarne appieno il potenziale, accelerando il nostro percorso di sviluppo attraverso sinergie commerciali, operative e logistiche”.