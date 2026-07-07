UE: mercati agricoli tengono botta

I mercati agricoli dell'Unione Europea dovrebbero rimanere solidi nel 2026, secondo l'edizione estiva 2026 della relazione sulle prospettive a breve termine per i mercati agricoli dell'UE, pubblicata dalla Commissione europea. Da notare che la presente relazione non tiene conto delle ondate di calore in corso che stanno colpendo gravemente i famigerati in tutta Europa, in quanto i dati utilizzati sono stati raccolti prima delle ondate di calore in corso.

Il settore continua ad affrontare una notevole incertezza legata alle ripercussioni del conflitto in Medio Oriente, ai rischi legati alle condizioni meteorologiche, alle malattie degli animali e alle persistenti tensioni commerciali. L'aumento dei costi dei fattori di produzione sta esercitando pressioni sui margini dei produttori. La crescita del Pil in termini reali è prevista all'1,1%, l'inflazione dovrebbe salire al 3,1% a causa dei costi energetici e i prezzi dei prodotti alimentari dovrebbero aumentare. Allo stesso tempo, le prospettive indicano condizioni colturali favorevoli nell'UE, con rese delle colture invernali attese al di sopra della media storica. Tuttavia, le colture primaverili ed estive possono soffrire di carenze di calore e acqua, in particolare nelle regioni soggette a siccità.

Per i seminativi e le colture specializzate, la produzione cerealicola dell'UE nel 2026/27 dovrebbe tornare in media a 273,7 milioni di tonnellate, dopo le rese eccezionalmente elevate della scorsa stagione. La produzione di semi oleosi dovrebbe aumentare del 3,1%. Si prevede che la produzione di colture proteiche diminuirà leggermente, ma rimarrà al di sopra della media, mentre la produzione di zucchero dell'UE potrebbe diminuire a causa della minore superficie coltivata a barbabietola da zucchero. La produzione di olio d'oliva dovrebbe diminuire rispetto alla precedente ripresa della produzione nel 2024/25, ma rimanere al di sopra della media nel 2025/26.

Nel caso dei prodotti di origine animale, l'offerta di latte dell'UE dovrebbe aumentare nel 2026, trainata da rese più elevate. L'aumento della disponibilità di latte crudo può aumentare la produzione di burro, formaggio, siero di latte e latte scremato in polvere, mentre le esportazioni rimangono resilienti nonostante l'indebolimento della domanda in Medio Oriente e le perturbazioni commerciali. La produzione di pollame è destinata a crescere, trainata dalla forte domanda e dai prezzi elevati. Al contrario, si prevede che la produzione di carne bovina diminuirà nel 2026 e nel 2027 a causa di una popolazione di vacche in declino.