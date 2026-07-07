Zootecnia. La Commissione UE vuole il settore prospero e autosufficiente

La Commissione europea ha adottato una strategia zootecnica per garantire che il prezioso settore zootecnico europeo rimanga forte e resiliente a lungo termine. La strategia, la prima nel suo genere, definisce azioni per aiutare gli allevatori ad affrontare le sfide economiche, ambientali e di mercato. Questa visione a lungo termine riconosce il ruolo essenziale dell'allevamento sostenibile nel futuro dell'Europa per proteggere la sicurezza alimentare dell'Europa e sostenere le comunità rurali in tutta la loro diversità.

La strategia per l'allevamento definisce le seguenti cinque priorità:

- Un settore zootecnico resiliente preparato alla crisi. La Commissione sta intensificando la preparazione per ridurre l'esposizione al rischio e consentire agli agricoltori di riprendersi più rapidamente dopo la crisi. Rafforzerà gli strumenti di gestione del rischio ed esplorerà un nuovo regime di assicurazione e riassicurazione. Sosterrà inoltre gli Stati membri nella gestione dell'impatto delle malattie animali per rafforzare la prevenzione, l'individuazione precoce e l'azione tempestiva. Gli investimenti nella resilienza ai cambiamenti climatici e nella riduzione delle dipendenze dalle importazioni rimangono una priorità fondamentale.

- Un settore zootecnico competitivo nell'UE e a livello mondiale. La Commissione si adopererà per aumentare la redditività e la diffusione dell'innovazione e per rafforzare la competitività e la sostenibilità, in modo che il settore possa prosperare. Oltre all'importante ruolo del futuro bilancio dell'UE, la Commissione esaminerà in che modo l'accesso ai finanziamenti possa agevolare la transizione verso sistemi senza gabbie e sostenere le procedure di autorizzazione, la circolarità, la bioeconomia e la valorizzazione della biomassa. Inoltre, con l'equità al centro della strategia, si concentrerà sul reddito equo degli agricoltori e sulla garanzia della reciprocità internazionale. A tal fine, la Commissione si adopererà per un maggiore allineamento delle norme di produzione, in particolare per quanto riguarda il benessere degli animali, in linea con gli obblighi dell'Organizzazione mondiale del commercio. Saranno inoltre rafforzati gli sforzi per promuovere nuove opportunità di mercato attraverso la diplomazia agroalimentare.

- Un settore zootecnico sostenibile. Data la diversità dell'allevamento in tutte le regioni, la strategia promuoverà un approccio su misura per affrontare le sfide della sostenibilità. Propone misure per migliorare il benessere degli animali attraverso revisioni mirate per galline ovaiole, polli da carne e suini, che saranno basate su dati concreti e accompagnate da adeguati periodi di transizione e sostegno finanziario. Inoltre, l'UE svilupperà metodi armonizzati per calcolare le emissioni del bestiame a livello di azienda agricola, le pratiche di mitigazione dei cambiamenti climatici, la gestione dei nutrienti e la circolazione sostenibile delle risorse. Rafforzerà la cooperazione tra agricoltori e produttori e sosterrà la sostenibilità e gli obiettivi socioeconomici del settore.

- Un settore zootecnico adatto a tutte le aziende e regioni. Il legame tra l'allevamento e il territorio è essenziale in quanto l'allevamento apporta benefici economici, ambientali e sociali nelle zone rurali. La Commissione collaborerà con gli Stati membri a un piano per riportare la produzione zootecnica sostenibile nelle regioni vulnerabili, in particolare quelle a rischio di abbandono, con il sostegno di un osservatorio del territorio e delle politiche demografiche dell'UE. La filiera zootecnica elaborerà una tabella di marcia per i macelli mobili e/o a bassa capacità, contribuendo a promuovere catene del valore del bestiame integrate a livello locale, a ridurre il trasporto di animali e a rigenerare le economie locali.

- Eccellenza nella produzione zootecnica. La qualità è la risorsa strategica dell'Europa. La Commissione renderà più visibile e gratificante l'eccellenza dell'UE nella produzione rafforzando l'etichettatura di origine e il riconoscimento della qualità nell'UE. Svilupperà un sistema europeo di eccellenza per valorizzare meglio gli standard più elevati, la sostenibilità e le caratteristiche specifiche della produzione. Inoltre, promuoverà prodotti zootecnici sostenibili dell'UE attraverso politiche di promozione dedicate, indicazioni geografiche, la campagna Buy European e sistemi di produzione biologica.