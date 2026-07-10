Corrado Passera va al ristorante

Ottime notizie per il foodservice italiano. Anche l'alta finanza si occupa del settore denotando l’attenzione che il settore ricopre da parte di fondi, holding, family office. La conferma arriva Your Food Srl, società a capo di alcuni progetti tra cui l’espansione italiana di Wendy’s, che ha suscitato l'interesse di un nome stranoto della finanza italiana come Corrado Passera, ex ad di Intesa Sanpaolo e ministro per lo Sviluppo economico dal 2011 al 2013 nonché fondatore di Illimity Bank, innovativa banca focalizzata su NPL e crediti deteriorati, poi confluita in Banca Ifis.

Come riporta il sito Retailfood.it, Il nome di Passera spicca tra gli investitori di Your Food Srl a un anno dall'annuncio di un accordo di franchising esclusivo con The Wendy’s Company, per lo sviluppo dei ristoranti in Italia, con un piano a lungo termine: il brand, uno dei principali marchi di Qsr (Quick Service Restaurant) a livello globale e terzo marchio di hamburger nel mondo, ha in progetto lo sviluppo di 170 nuovi ristoranti Wendy’s in Italia entro il 2035 (leggi notizia EFA News).

A Milano, sembra ancora in via di definizione la location prescelta per la prima apertura ma, secondo un verbale d’assemblea, Your Food avrebbe approvato un piano di ricapitalizzazione che porta nuove risorse e un nuovo assetto proprietario. L’operazione si è svolta in due passaggi: prima un aumento di capitale, con i soci originari che hanno apportato riserve derivanti da finanziamenti precedenti. Poi, in seconda battuta, un altro aumento riservato a Metis spa, la holding di Passera che investe un milione di euro per e avrà una quota del 20%: gli altri azionisti saranno First Capital (famiglia Ciacciofera) a circa il 30,2%, Venus (Stefano Core) e BGenera (Gaetano Buglisi) al 23,7% ciascuna, mentre Rile Development, la società riconducibile al presidente di Confimprese, Mario Resca, rimane con il 2,5%.

La holding Your Food ha, dunque, la forma della basket company in cui c’è una capogruppo, che controlla sotto di sé varie società operative: tra queste c'è il titolare di una licenza per sviluppare il marchio Hard Rock Cafè in tutta la Sicilia. Da pochi giorni, è stato aperto un primo locale in centro a Palermo ma in futuro sono in programma altri Hard Rock Cafè nell’isola, che possono trovare nei forti flussi turistici humus fertile per l'espansione. E non è tutto perché gli Hard Rock hanno una valenza anche retail parzialmente slegata dalla ristorazione, visto il richiamo della parte di negozio che solitamente si trova all’ingresso e che offre gadget e oggetti legati al famoso marchio americano.