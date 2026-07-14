Nasce la rete delle bollicine siciliane

La Sicilia degli spumanti è un continente vitivinicolo da attraversare lentamente. I diversi areali produttivi si rivelano vere e proprie tappe di un itinerario che unisce paesaggi vulcanici, colline dell’entroterra, coste mediterranee e isole modellate dal vento. Mappare questo patrimonio significa integrare i vitigni autoctoni al mare, siti archeologici, città d’arte, borghi, parchi naturali e gas...