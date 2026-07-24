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Rete agricola di qualità, un colpo al caporalato
Sindacati positivi sul bando ristorazione scolastica a Roma
La Flai Cgil, la Federazione dei lavoratori dell'agro industria, "accoglie con grande favore" la presentazione, avvenuta pochi giorni fa, del nuovo bando per il servizio di ristorazione scolastica del Comune di Roma (leggi notizia EFA News). L’appalto quadriennale da 766 milioni di euro, secondo il sindacato, "rappresenta un passo fondamentale" che unisce la promozione di un’alimentazione sana e l...
Fc - 62020
EFA News - European Food Agency
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