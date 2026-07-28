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Mortadella Bologna non conosce crisi
Vendite trainate dalla performance a due cifre del prodotto in vaschetta
La Mortadella Bologna Igp archivia un primo semestre 2026 in crescita sotto tutti i principali indicatori, confermando il percorso di sviluppo avviato negli ultimi anni. La produzione supera i 19,6 milioni di kg (+2,9%), mentre le vendite aumentano del 4,4%, trainate anche dall'ottima performance dell'affettato in vaschetta (+10,1%), sempre più apprezzato dai consumatori. A trainare la crescita è s...
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EFA News - European Food Agency
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