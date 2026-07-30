Intesa Sanpaolo, Rbc alza il rating

RBC, Royal bank of Canada, ha alzato il target price sul titolo Intesa Sanpaolo a 7,25 euro dal precedente 7 euro, confermando al contempo la raccomandazione "Outperform". Il nuovo giudizio al rialzo è giustificato dai numeri della semestrale approvata ieri 29 luglio che riporta un sensibile aumento (+6,5%) dei ricavi attestati a oltre 5,6 miliardi di euro con un secondo trimestre che, da solo, ha portato in cascina oltre 2,8 miliardi (leggi notizia EFA News).

Le attività finanziarie della clientela hanno superato 1.500 miliardi di euro, con una crescita di 121 miliardi di euro nell’ultimo anno e di 68 miliardi di euro rispetto al primo trimestre.

Come ha rimarcato l'ad Carlo Messina a questo punto la prospettiva è quella di un "utile netto per l'intero 2026 a oltre 10 miliardi di uro con un significativo ritorno cash per gli azionisti".