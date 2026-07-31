Commodities/2. Zucchero: prezzi Spot in calo

Aretè segnala come, per quanto riguarda lo zucchero, a livello europeo, i prezzi Spot Europa e Consegnato Centro-Nord Italia nella campagna corrente siano risultati in media ai livelli più bassi delle ultime cinque campagne. La più recente revisione del bilancio di offerta e domanda della Commissione Europea ha confermato un’ampia disponibilità di prodotto nella campagna corrente grazie a rese e stock iniziali a massimi pluriennali. Si conferma il ruolo di esportatore netto ed un accumulo di scorte ai massimi dal 2014.

Tuttavia, negli ultimi mesi i prezzi europei hanno registrato aumenti (+8,4% lo Spot Europa tra febbraio e luglio) a fronte dell’aspettativa di una minore produzione nella campagna 2026/27. Secondo le prime proiezioni pubblicate dalla Commissione, la produzione è prevista a 14,1 Mio t, -15% rispetto alla campagna corrente e ai minimi dal 2013. Al calo delle aree dell’8% si aggiungerebbe un ritorno delle rese verso la media storica (-6% rispetto al 2025/26). Il dato risulta in linea con le precedenti anticipazioni Areté.

Nonostante stock iniziali in aumento del 14% rispetto al 2025/26 e consumi sostanzialmente stabili (-0,4%) l’Unione Europea è prevista tornare un’area importatrice, dopo tre campagne di esportazione netta, con un rimbalzo dell’import del 43% e un calo dell’export del 20%. L’importazione netta di zucchero tal quale passerebbe infatti da circa -0,75 Mio t a 0,7 Mio t.

La Commissione, nell’ultimo Mars Bulletin ha rivisto a ribasso la previsione delle rese bietola 2026/27a 76 t/ha, -2% rispetto al report di giugno e -7% rispetto allo scorso anno. La revisione è soprattutto riconducibile alle temperature elevate e alla scarsa umidità del suolo in aree produttive chiave come la Francia e la Germania, dove le rese sono previste in calo rispetto alla scorsa campagna rispettivamente del 9% e del 4%. Risulta inoltre attiva la sospensione del Regime di Perfezionamento Attivo (Ipr) per lo zucchero grezzo, che permette di importare in esenzione da dazio zucchero per essere processato e ri-esportato.

La sospensione è entrata in vigore il 27 maggio e durerà un anno, con una revisione degli effetti entro sei mesi, e non vale per le importazioni di zucchero bianco che potranno continuare a beneficiare del regime Ipr. In media, nelle ultime 3 campagne sono state importate 491 k t di zucchero grezzo sotto l’Ipr, che potranno essere compensate solo parzialmente dalle 190 k t a dazio zero dal Mercosur, per cui l’Interim Agreement è entrato in vigore dal 1° maggio.

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