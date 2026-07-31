Inflazione/2. Centromarca: "Bene rallentamento, ora serve stabilità"

Le stime preliminari diffuse oggi dall'Istat indicano un rallentamento della dinamica inflazionistica nel mese di luglio. L'indice nazionale dei prezzi al consumo (Nic) si attesta al +2,8% su base annua, in calo rispetto al +3,0% di giugno, mentre il cosiddetto "carrello della spesa" rimane stabile a +1,3% (leggi notizia EFA News).

Secondo Centromarca, "il rallentamento dell'inflazione è un segnale positivo, che conferma un graduale allentamento delle pressioni sui prezzi, ma il quadro resta ancora caratterizzato da forti elementi di incertezza. La volatilità dei mercati delle materie prime e dell'energia, insieme alla ripresa delle tensioni geopolitiche, continua infatti a incidere sui costi di produzione e sulla programmazione delle imprese".

In questo contesto "l'industria di Marca continua a svolgere un ruolo di stabilizzatore della filiera del largo consumo, assorbendo una parte degli aumenti dei costi e investendo per garantire continuità dell'offerta, qualità e innovazione. Un impegno concreto che contribuisce a tutelare il potere d'acquisto delle famiglie e la competitività del sistema produttivo italiano", conclude la nota di Centromarca.